Briti súhlasila so zmenami v zákone o vnútornom trhu: Johnson tak môže porušiť brexitovú dohodu

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson v stredu súhlasil so zmenami v návrhu zákona o vnútornom trhu, ktorý by mu umožnil porušiť vlani podpísanú dohodu o brexite, informovali agentúra DPA a stanica BBC. Johnson chce týmto krokom podľa DPA zabezpečiť, že britský parlament tento návrh legislatívy na budúci týždeň schváli.

Návrh v pondelok prešiel úspešne v Dolnej snemovni fázou, ktorá sa nazýva druhé čítanie. To znamená, že teraz bude nasledovať ďalšia debata. Kritici - vrátane mnohých poslancov premiérovej Konzervatívnej strany - upozorňujú, že porušenie dohody o brexite by mohlo byť porušením medzinárodného práva a takisto by mohlo narušiť dôveru EÚ a ďalších partnerov Británie.

Dvaja z búriacich sa konzervatívnych poslancov však v stredu spolu s úradom britského premiéra na Downing Street v spoločnom vyhlásení uviedli, že vláda sa po "konštruktívnych rozhovoroch" dohodla na predložení pozmeňovacieho návrhu k zákonu o vnútornom trhu. Johnson chce podľa DPA vytvoriť zákonnú "záchrannú sieť", ktorá mu udelí právomoc na zrušenie záväzkov vyplývajúcich z dohody o brexite.

Tie sa týkajú zachovania otvorenej hranice medzi územím Severného Írska, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskom, ktoré je členským štátom EÚ. Na základe pozmeňovacieho návrhu predloženého vládou však na zrušeniu týchto záväzkov bude potrebná debata a hlasovanie v parlamente.

Britská vláda minulý týždeň oznámila, že predloží návrh zákona, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o tzv. brexite, teda vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Podľa EÚ však tieto plánované zmeny predstavujú porušenie medzinárodného práva. EÚ podľa Johnsona hrozí zavedením colnej hranice v Írskom mori, ktorá by oddelila Severné Írsko od zvyšku Británie.

Pompeo je presvedčený, že Británia vyrieši patovú situáciu s EÚ

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu vyjadril presvedčenie, že Británia nájde "dobré východisko" z patovej situácie s Európskou úniou v súvislosti s brexitom. Informovala o tom agentúra AFP. "Veríme Spojenému kráľovstvu. Som presvedčený, že sa im to podarí spôsobom, ktorý bude ku všetkým spravodlivý," povedal.

Britská vláda predložila legislatívny návrh, ktorý môže uškodiť rozhovorom o obchodných vzťahoch medzi Britániu a EÚ a môže viesť k odchodu Spojeného kráľovstva bez dohody, píše AFP. Zmeny v návrhu sa týkajú tzv. írskej poistky. Podľa EÚ však tieto plánované zmeny predstavujú porušenie medzinárodného práva. EÚ podľa britského premiéra Borisa Johnsona hrozí zavedením colnej hranice v Írskom mori, ktorá by oddelila Severné Írsko od zvyšku Británie.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa brexit podporuje, pripomína AFP. Členovia Demokratickej strany vrátane predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej však upozorňujú, že patová situácia by ukončila vyhliadky o obchodnej dohode medzi USA a Britániou, ktorú sa vláda britského premiéra Johnsona usiluje dosiahnuť.

Demokrati sa takisto obávajú, že brexit bez dohody ohrozí mier v Severnom Írsku. To na základe dohody z Veľkého piatka z roku 1998 udržiava otvorené hranice s Írskou republikou. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý je v súčasnosti na návšteve vo Washingtone, opatrenia, o ktorých Británia uvažuje, označil za "obranné" a "preventívne" voči EÚ. Zároveň zdôraznil, že Británia rešpektuje dohodu z Veľkého piatka.

Demokratický kandidát na post prezidenta USA Joe Biden podľa svojich vyjadrení v prípade, ako bude v novembri zvolený za prezidenta, nedovolí, aby sa mier v Severnom Írsku stal "obeťou brexitu".