KORONAVÍRUS Od stredy začnú v Prahe platiť nové epidemiologické opatrenia

Situácia v Prahe patrí z dôvodu nárastu počtu nakazených k najhorším v krajine a hygienici pripustili, že už nestíhajú sledovať kontakty všetkých nakazených osôb, pripomínajú Novinky.cz. Od stredy (9.9.) budú reštaurácie, bary a ďalšie prevádzky poskytujúce stravovacie služby zatvorené v čase od polnoci do 6.00 h. Opatrenie sa nevzťahuje na prevádzky s rýchlym občerstvením s výdajom cez okienko alebo predaj jedla "so sebou" - bez vstupu do priestorov prevádzky.

Nosenie rúšok bude povinné vo vnútorných priestoroch prevádzok určených na predaj tovaru a vo vnútorných priestoroch stavieb a v priestoroch, ktoré s nimi funkčne súvisia - napríklad chodby v nákupných centrách. Rúška budú naďalej povinné v metre, v budovách staníc a v areáli pražského letiska.

Od 14. septembra vstúpi do platnosti povinnosť nosiť rúška i v spoločenských vnútorných priestoroch škôl, napríklad na chodbách. Výnimku majú materské školy a povinnosť nosiť rúška sa nevzťahuje na školské triedy, učebne, telocvične a kabinety. Nové opatrenia pre hlavné mesto Praha oznámila v piatok 4. septembra riaditeľka pražskej hygienickej stanice Zdeňka Jágrová.