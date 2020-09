Trump zaskočil právnikov: Z rezidencie veľvyslankyne vzal umelecké predmety, chce ich vystaviť

Po tom, čo si Trumpova cesta z novembra 2018 nedávno vyslúžila kritiku za to, že sa údajne pohŕdavo vyjadril na adresu amerických vojakov padlých v prvej svetovej vojne a pochovaných v Európe a odmietol navštíviť cintorín s ich pozostatkami, upútal pozornosť médií aj jeho ďalší nezvyčajný krok, napísal denník Süddeutsche Zeitung.

"Prezident priniesol tieto pekné, historické kusy, ktoré patria americkému ľudu, späť do Spojených štátov, aby ich prednostne vystavil v Bielom dome," povedal Deer. Trump si spontánne vzal bustu Benjamina Franklina, ako aj jeho portrét a niekoľko strieborných sošiek predstavujúcich postavy z gréckej mytológie.

Hoci sú tieto umelecké predmety podľa zdrojov z agentúry Bloomberg hodnotu zhruba 750.000 dolárov, niektoré z nich sú zrejme len repliky. Potvrdili to kurátori Bieleho domu po ich prehliadke uskutočnenej po tom, čo boli privezené do USA.

Trump bol počas návštevy Francúzska ubytovaný v rezidencii veľvyslankyne USA v Paríži. Po tom, čo jeho vrtuľník pre dážď nemohol odštartovať a návšteva cintorína bola zrušená, sa Trump niekoľko hodín zdržiaval v budove z roku 1842, v ktorej rezidencia sídli a vystavené diela sa mu údajne veľmi zapáčili.

Veľvyslankyňa Jamie McCourtová bola z Trumpovej požiadavky síce zaskočená, no nemala nič proti tomu, aby si umelecké predmety odniesol do USA. To, či tak mohol spraviť, preverujú teraz právnici amerického ministerstva zahraničných vecí. Keďže však tieto predmety vlastnia Spojené štáty, mal by byť Trumpov krok legálny.