Mierovú dohodu s Izraelom napokon uzavrú aj Palestínčania, tvrdí americký prezident Trump

Ak tak Palestínčania nespravia, zostanú v tom podľa Trumpa sami, ponechaní napospas osudu. Americký prezident sa takto vyjadril krátko pred utorňajšou ceremóniou v Bielom dome, na ktorej podpíše Izrael so Spojenými arabskými emirátmi a taktiež s Bahrajnom prelomové dohody o normalizácií vzájomných vzťahov.

"Rokovať s Palestínčanmi je veľmi ťažké," uviedol ďalej Trump a pripomenul, že už zredukoval veľkú časť americkej finančnej podpory Palestínčanom a v tejto politike plánuje aj naďalej pokračovať. "Napokon prídu aj Palestínčania... A budete mať mier na Blízkom východe bez toho, aby ste boli hlúpi a zabili každého," povedal Trump pre televíziu Fox News.

Historické dohody Izraela so SAE i s Bahrajnom sprostredkovali Spojené štáty. Dosiahnutie týchto "mierových dohôd" oznámil práve Trump (so SAE 13. augusta a s Bahrajnom 11. septembra), ktorý považuje dohodu so SAE za svoj veľký diplomatický úspech pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA.

Trump hovorí o skorých mierových dohodách Izraela s ďalšími krajinami

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Izrael má blízko k uzavretiu mierových dohôd s ďalšími "piatimi alebo šiestimi" arabskými krajinami, informovala agentúra AFP. Trump sa vyjadril v Oválnej pracovni Bieleho domu na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý v utorok podpíše historické dohody o normalizácii vzájomných vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Bahrajnom.

Na ceremóniu so stovkami pozvaných hostí už do Bieleho domu dorazili Netanjahu a ministri zahraničných vecí SAE a Bahrajnu, s ktorými Trump absolvoval samostatné stretnutia. "Historický deň pre mier na Blízkom východe," napísal Trump na Twitteri vyzdvihujúc uzavretie "prelomových dohôd, ktoré nikto nepovažoval za možné".

"Ďalšie krajiny budú nasledovať!" dodal americký líder, ktorý dúfa, že tieto mierové dohody podporia jeho šance na opätovné zvolenie v novembrových prezidentských voľbách. Trump tiež Netanjahuovi odovzdal symbolický kľúč od Bieleho domu, informovala agentúra DPA. Izraelský líder vyhlásil, že Trump má "kľúč k srdciam" Izraelčanov. "Myslím si, že Izrael už nie je izolovaný," dodal prezident USA.

Pre Blízky východ sú nové dohody výraznou zmenou desaťročia trvajúceho stavu, pri ktorom sa arabské krajiny snažili zachovať jednotný postoj voči Izraelu v súvislosti s jeho zaobchádzaním s Palestínčanmi. Dosiaľ poslednými arabskými krajinami, ktoré nadviazali diplomatické vzťahy s Izraelom, boli Egypt v roku 1979 a Jordánsko v roku 1994.

Izrael podpísal dohody o normalizácii vzťahov s Bahrajnom a SAE

Izrael podpísal v utorok v Bielom dome vo Washingtone dohody o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Bahrajnom. Informovala o tom televízia CNN.