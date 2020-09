Alena sa v nemocničnej čakárni zvíjala od bolesti, mala zápal obličiek: Sestrička na ňu vykríkla, že má COVID!

O prípade informoval portál Extra.cz. Nemocnica v českom meste Kadaň teraz čelí kritike. Jedna z pacientiek totiž prehovorila o svojej otrasnej skúsenosti s tamojším personálom.

Ide o Alenu W., ktorá už v stredu večer nebola schopná ani rozprávať. Jej dcéra volala do nemocnice, no bolo jej oznámené, že má vydržať do rána, kedy bude rozhodnuté, čo s ňou budú robiť. Noc preto strávila s takmer 40-stupňovou horúčkou a bolesťami na ľavej strane chrbta. Bola presvedčená, že má zápal obličiek, ktorým si už raz prešla. Preto vedela, ako sa prejavuje.

Ráno prišla Alena do nemocnice. „Prijali nás na urgentnom príjme v Kadani. Jedna sestrička na chodbe vykríkla: ‚Vy ste tá s tým covidom? Tu nemôžete sedieť. Bežte tam do rohu.' To som sa naozaj cítila super,“ opísala žena.

Zdroj: Getty Images

Lekári sa Aleny ujali po zhruba trištvrte hodine strávenej na chodbe plnej ľudí. Povedali jej, že má príznaky koronavírusovej infekcie. „S nikým som do styku neprišla, v práci som sama, so synom ale chodím na zimný štadión na tréning. A pán doktor mi vlastne vynadal, že som nezodpovedná a chodím medzi ľudí,“ spomína žena s tým, že doktorovi znova zopakovala, že ju bola obličky.

V bolestiach absolvovala odbery krvi a výtery z nosa a krku. Odber moču nepodstúpila, rovnako nedostala ani nič, čo by jej uľavilo od bolesti. Po hodine čakania ju poslala zdravotná sestra domov. Poradila jej, aby užívala lieky proti bolesti a ráno ju kontaktujú kvôli výsledkom na ochorenie covid-19.

Zdroj: Getty Images

Keď Alena dorazila domov, jej stav sa začal zhoršovať. Vracala a teplota jej znova stúpla. „Dcéra s priateľom šaleli a už sa volala záchranka. Čakali sme 35 minút, než niekto prišiel. Sanitka dorazila z Chomutova. Odviezli ma späť do nemocnice v Kadani na urgentný príjem. Už dávno mali v systéme, že mám negatívny test na covid,“ tvrdí žena.

Lekárka vtedy vykonala rozbor moču. „Pani doktorka okamžite odobrala moč, v ňom nález. Predpísala mi antibiotiká s tým, že zavolá na lôžkové oddelenie, aby ma hospitalizovali,“ hovorí Alena, ktorá sa hospitalizácie nakoniec nedočkala. Vraj pre ňu nemali miesto, a tak ju poslali domov.

Pomoci sa žena dočkala, no až po tom, ako jej priateľ ráno zašiel za jej obvodnou lekárkou. Tá bola po vysvetlení situácie veľmi nahnevaná. Alenu poslala do nemocnice v meste Most, kde ju okamžite vyšetrili a nasadili liečbu. Po vyšetreniach sa potvrdil zápal obličiek.