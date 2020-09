Tragická smrť Markéty (†17) a Tomáša (†40) v talianskom mori: FOTO Prvé slová zdrvenej matky

Zaľúbenci Markéta (†17) a Tomáš (†40) vycestovali autom na dovolenku do Talianska. V letovisku Martinsicuro, ktoré sa nachádza v južnej časti Palmovej riviéry, mali stráviť dva týždne. Na konci pobytu pri mori sa však Markéta prestala ozývať svojej matke Irene. Tá sa preto začala obávať, či sú v poriadku.

Krátko na to sa Irena dozvedela tú najhoršiu správu v živote. Jej dcéra i Tomáš tragicky zomreli. Tamojšia polícia a úrady objavili Markétino telo. Podľa pitvy sa utopila. Na tele mala aj rezné rany, zrejme od ostrých predmetov vo vode. O pár dní neskôr a o zhruba dvadsať kilometrov ďalej sa našlo Tomášovo telo. „Plánovali spoločnú budúcnosť,“ uviedla zdrvená Irena, ktorú citoval český Blesk.

Zdroj: FB/Markéta A.

Žena pre server ilrestodelcarlino.it tiež povedala, že bolesť z Markétinej smrti sa usiluje prekonať aj jej jedenásťročný brat.

Dievčina chodila na strednú školu a mala výborný prospech. Venovala sa maľovaniu a fotografovaniu, pričom zväčša fotila lietadlá. „Milovala svojho priateľa. Bola inteligentná, krásna a obetavá. Jednoducho úžasná. Milovala svoju rodinu,“ smúti Irena.

Zdroj: FB/Tomáš Č.

Tomáš sa živil ako vodič autobusu, v minulosti bol vojak. „Bol to láskavý muž. Pre našu dcéru by zniesol modré z neba,“ povedala Markétina mama.

Zaľúbenci z mesta Litoměřice sa mali vrátiť z Talianska 3. septembra. „Sme zdrvení, bez informácií. Nevieme, čo máme robiť. Bez nej to bude ťažké. Len plačeme,“ dodala Irena.

Ako uviedol taliansky web, pred domom, v ktorom pár býval, ostal len čierny peugeot.

Zdroj: FB/Tomáš Č.

„Tomáš, čo si nám to spravil?“ pýta sa jeden z jeho kamarátov. „Sakra, pred osemnástimi rokmi to bol bojovník veľkého kalibru a takmer nič ho nezastavilo... A teraz toto?“ trúchli Honza. „Je to neuveriteľné, nemôžem tomu uveriť. Snáď ani nechcem,“ dodal ďalší.

Prípad vyšetruje polícia. Nateraz nie je jasné, čo presne sa českému páru stalo.