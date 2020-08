FOTO Trump navštívil oblasti postihnuté hurikánom Laura: Mohlo to byť oveľa horšie, povedal

Trump cestoval do mesta Lake Charles v štáte Louisiana, kde sídlia rafinérie a chemické závody. Prezrel si tam štvrť s vyvrátenými stromami a poškodenými domami, ako aj sklad s humanitárnymi zásobami. Prezident podľa miestnych médií povedal, že straty na životoch súvisiace s hurikánom sú "strašným počtom", no "mohlo to byť oveľa horšie".

Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon

Mohlo ísť o narážku na ničivý hurikán Katrina, ktorý zasiahol Louisianu pred 15 rokmi a ktorý spôsobil rozsiahle škody a vyžiadal si najmenej 1800 obetí na životoch. Laura udrela na pobrežie Louisiany ako hurikán štvrtej kategórie vo štvrtok ráno s vetrom s rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu.

Z tohto štátu hlásili závažné škody a spolu so susedným Texasom najmenej 15 úmrtí. Hoci práce na odstraňovaní následkov pokračujú, státisíce ľudí sú naďalej bez elektriny alebo pitnej vody.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon

Trump následne odletel vrtuľníkom do neďalekého mesta Orange v Texase, kde so štátnymi predstaviteľmi hovoril o reakcii na hurikán. Šéf Bieleho domu oznámil, že federálny úrad pre mimoriadne situácie už distribuoval 2,6 milióna litrov vody a 1,4 milióna porcií jedla.