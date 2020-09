Tropická búrka Sally naberá na sile: V utorok by mala zasiahnuť Louisianu už ako hurikán

WASHINGTON - Tropická búrka Sally, ktorá sa momentálne nachádza v Mexickom zálive južne od pobrežia amerického štátu Louisiana, by mala v pondelok zosilnieť na hurikán druhej kategórie. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na americké Národné centrum pre hurikány (NHC).

Sally mieri na sever do Louisiany, kam by mala už o sile hurikánu doraziť v utorok skoro ráno. Meteorológovia varujú pred silnými dažďami a záplavami. "Viem, že pre veľa ľudí táto búrka prišla ako blesk z jasného neba. Potrebujeme, aby boli všetci ostražití. Berme to vážne," uviedol guvernér Louisiany John Edwards.

Edwards obyvateľov vyzval, aby sa na búrku začali pripravovať okamžite. Louisianu koncom augusta zasiahol hurikán Laura, ktorý si vyžiadal šesť obetí a evakuáciu tisícok ľudí. Mnohí z nich sú ešte stále v evakuačných centrách.

"Na základe každej dostupnej informácie máme dôvod veriť, že táto búrka predstavuje významné nebezpečenstvo," dodal Edwards s odkazom na Sally, ktorá momentálne (v nedeľu v noci) mieri na sever rýchlosťou osem kilometrov za hodinu s vetrami o rýchlosti 95 kilometrov za hodinu.

V Atlantickom oceáne v súčasnosti vyčíňa aj hurikán Paulette s vetrom silným 137 kilometrov za hodinu. Paulette by v najbližších dňoch mala zasiahnuť súostrovie Bermudy. "Tento týždeň je vrcholom hurikánovej sezóny," skonštatoval Daniel Brown z NHC.