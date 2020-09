Trump vyťahuje na Bidena všetky zbrane: Srandičky na mítingu, rúško nenosí správne

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa počas príhovoru na štvrtkovom predvolebnom zhromaždení v americkom štáte Pensylvánia posmieval zo spôsobu, akým jeho demokratický protikandidát v nadchádzajúcich prezidentských voľbách Joe Biden nosieva rúško počas svojich príhovorov. Informovala o tom agentúra AP a denník The New York Times.

"Videli ste niekedy muža, ktorý nosí rúška tak rád, ako on? Často ho však má počas príhovorov zvesené dole a kníše sa mu na uchu. Pretože mu to asi dáva pocit bezpečia. Ak by som bol psychiater, povedal by som, že tento muž má nejaké problémy," povedal Trump účastníkom zhromaždenia.

Trump uznáva, že pokrývky nosa a úst sú pre Američanov, ktorí budú tento víkend sláviť Sviatok práce (Labor Day) obzvlášť dôležité. Odborníci totiž požadujú, aby Američania tieto bezpečnostné opatrenia dôsledne dodržiavali - aby sa nezopakovala situácia z mája tohto roka, keď po oslavách Dňa obetí vojny (Memorial Day) došlo k prudkému nárastu nových prípadov nákazy.

"Dodržujte cez víkend bezpečné odstupy a všetky tieto veci. Zakrývajte si nos a ústa, obzvlášť keď ste blízko pri sebe, a umývajte si ruky," povedal Trump počas zhromaždenia. V USA evidujú najvyšší počet prípadov nákazy a úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 na svete. V Spojených štátoch tejto nákaze podľahlo už viac ako 180.000 ľudí.