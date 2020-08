Trumpovi sa všetko rúca pred voľbami, ostrá kritika sestry: Je mimo a nemá žiadne zásady!

V jednej chvíli o ňom vraví: "Nemá žiadne zásady." Informácie priniesla v nedeľu tlačová agentúra AP. Trumpovú Barryovú tajne nahrala jej neter Mary Trumpová, ktorá nedávno vydala knihu a prezidenta v nej odsudzuje. Kniha má názov Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Príliš veľa a nikdy dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta). Mary Trumpová v nedeľu vyhlásila, že nahrávky urobila v rokoch 2018 a 2019.

Barryová (83) na jednej nahrávke vraví, že si vypočula interview z roku 2018 s bratom na stanici Fox News. V ňom Trump hovorí, že ju pošle na hranicu, kde bude dohliadať na prípady detských prisťahovalcov oddelených od svojich rodičov. "Je mimo, bože môj, veď keď je človek nábožensky založený, chce ľuďom pomáhať. Nerobí toto," vraví Barryová na nahrávke.

President Trump’s sister Maryanne Trump Barry, a retired federal judge, called him a liar with ‘no principles’ in audio recordings made public this weekend, the latest attack on the president’s character in the run-up to the Nov. 3 election https://t.co/z0ewDvhEFR pic.twitter.com/8EhijrndQx — Reuters (@Reuters) August 24, 2020

On nečíta

V inom momente hovorí: "To jeho prekliate tweetovanie a klamanie, bože môj." A dodáva: "Rozprávam príliš úprimne, ale vieš... Prekrúca udalosti. Nepripravuje sa. Klame. Do zad..." Barryovú takisto počuť vravieť, že brat zrejme nikdy nečítal jej názory na prípady prisťahovalcov. "Čo on čítal?" pýta sa tety Mary Trumpová. Barryová odpovedá: "Nič. On nečíta."

Ostrá reakcia Trumpa

O nahrávkach prvý informoval denník Washington Post. Potom ich získala tlačová agentúra AP (Associated Press). Nahrávky sa objavili iba deň po uctení pamiatky zosnulého Roberta Trumpa, brata Maryanne a prezidenta, na obrade v Bielom dome. Neskôr prezident tieto nahrávky ľahostajne odmietol.

"Každý deň je to niečo iné, koho to zaujíma? Mne chýba brat a budem pokračovať v tvrdej práci pre americký ľud," uviedol Trump vo vyhlásení a dodal: "Nie každý súhlasí, ale výsledky sú viditeľné. Naša krajine bude čoskoro ešte silnejšia než predtým."

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Počas týždňov po zverejnení odhaľujúcej knihy Marry Trumpovej o svojom strýkovi sa autorky pýtali na zdroj niektorých jej informácií. Nikde v knihe neuvádza, že nahrávala rozhovory so svojou tetou. Mary Trumpová v sobotu (22. augusta) prezradia, že potajomky nahrala 15 hodín súkromných rozhovorov s Barryovou.