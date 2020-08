V Bielorusku sa aj naďalej protestuje: Polícia zasiahla proti demonštrantom v Minsku

MINSK - Protesty proti výsledkom nedeľnajších prezidentských volieb v Bielorusku sa v utorok večer presunuli z centra do obytných štvrtí Minska. Policajti tam voči demonštrantom nasadili zábleskové granáty a gumové projektily.

Situácia v centre Minska bola v utorok večer viac-menej "pokojná", bez väčšieho zhromažďovania ľudí. Celý stred mesta totiž zablokovali zátarasy a policajné kordóny. Viaceré ulice v centre uzavreli pred dobravu. Povolebné protesty sa za tejto situácie podľa agentúry TASS presunuli do obytných štvrtí na okraji biloruskej metropoly: do Malinovky na juhozápade, Uručče na severovýchode a Serebrianky na juhu mesta. Do ulíc tam vyšli stovky ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo

Takmer okamžite však do týchto lokalít dorazili policajné posily, ktoré voči demonštrantom použili zábleskové granáty a gumové projektily. Na niektorých miestach sa protestujúci pokúsili vztyčovať barikády, čo však bezpečnostné zložky rýchlo prekazili. Podľa správ očitých svedkov boli utorňajšie zásahy proti demonštrantom rozhodnejšie a tvrdšie než v pondelok. Policajti pri nich údajne zadržali aj mnohých náhodných okoloidúcich, ktorí len prechádzali okolo dejísk protestov. Zaznamenaných bolo opäť aj viacero prípadov použitia sily voči novinárom.

Zdroj: SITA/AP Photo

Polícia podľa svedkov zastavovala autá a zatýkala ľudí, ktorí mali na rukách biele náramky. Tie sa stali symbolov protestov proti výsledkom nedeľňajších volieb v Bielorusku, ktoré podľa oficiálnych výsledkov opäť vyhral dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko so ziskom vyše 80 percent hlasov. Lukašenkova hlavná protikandidátka Sviatlana Cichanovská oficiálne výsledky volieb, podľa ktorých získala len niečo vyše 10 percent hlasov, odmietla a podala sťažnosť na ústrednú volebnú komisiu.

Zdroj: SITA/AP Photo

Protesty v Minsku a ďalších bieloruských mestách vypukli už v nedeľu, krátko po uzavretí volebných miestností a pokračovali potom aj v pondelok večer. Polícia za podpory armády proti demonštrantom zasiahla silou, mnoho demonštrantov počas brutálnych zásahov utrpelo zranenia. Podľa bieloruského rezortu vnútra bolo zadržaných už približne 3000 ľudí.