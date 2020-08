KORONAVÍRUS Francúzi nechcú nechať nič na náhodu: Až do októbra zakázali masové zhromaždenia

Jean Castex

PARÍŽ - Francúzska vláda predĺži až do konca októbra zákaz zhromaždení s účasťou nad 5000 ľudí, ktorého platnosť by sa inak skončila 30. augusta. Oznámil to v utorok francúzsky premiér Jean Castex, ktorého citovala agentúra DPA.