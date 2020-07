Dovolenkári v šoku! Kvôli KORONAVÍRUSU nocovali na pláži, zaplatený hotel bol zatvorený

LONDÝN – Britskí turisti boli po príchode do Španielska nepríjemne prekvapení. Museli totiž spať na pláži aj napriek tomu, že mali zaplatený hotel. Dôvodom bol koronavírus.

Pod paľbu kritiky sa podľa britského denníka dostala tamojšia cestovná kancelária Lovelyholidays. Niektorí turisti, najmä rodiny, spali po príchode do Španielska na pláži, iní sa rozhodli vrátiť do Británie.

Napríklad Paul Davis (48) mal od 1. júla objednaný pobyt v destinácii Costa Dorada. Hotel, v ktorom mal bývať, bol ale zatvorený. Hoci mu cestovná kancelária zabezpečila nový hotel, prišiel o depozit. „Mali sme šťastie, že sme mali dostatočnú finančnú rezervu na zaplatenie nového hotela. No viacero ľudí takú možnosť nemalo,“ konštatoval Brit, ktorého citoval denník Mirror.

Zdroj: Getty Images

V nezávideniahodnej situácii sa ocitla aj Anita Lorenzová. Cestovka s ňou totiž vôbec nekomunikovala a žena si spolu s partiou, s ktorou vyrazila na dovolenku, musela nájsť náhradné ubytovanie, ktoré stálo v prepočte zhuba 660 eur.

Cestovná kancelária tvrdí, že hotely ju neinformovali o ich uzávere. Problémy však hlásia aj turisti na Kanárskych ostrovoch. Niektorí sa dokonca informovali ešte pred odchodom do cudziny. „Moja rodina je krátko pred odchodom na Gran Canaria, tak som zavolala do hotela, no bolo zatvorené. Takže potrebujem rezervovať nový hotel,“ zverila sa istá žena na sociálnej sieti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Yorgos Karahalis

„Evidujeme niekoľko prípadov, keď naši klienti prišli a hotely boli zatvorené. Náš asistenčný tím na mieste s týmito klientmi pracuje, pričom sa im snaží nájsť nové ubytovanie. Za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré táto situácia mohla klientom spôsobiť, sa ospravedlňujeme. Všetky náklady za nové hotely našim klientom preplatíme,“ oznámila hovorkyňa dotknutej cestovnej kancelárie.