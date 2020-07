Dráma v lietadle: Je tu COVID! Dovolenkári po anonymnom telefonáte ostali trčať na českom letisku

OSTRAVA – Cestujúcich na palube lietadla z Bulharska do Česka čakalo nepríjemné prekvapenie. Po utorňajšom prílete museli čakať na letisku, dokým ich neskontrolovali hygienici. Podľa telefonátu anonyma totiž malo mať niekoľko pasažierov nový koronavírus.

Medzi cestujúcimi na palube lietadla z Bulharska do Českej republiky bola aj Monika. Let QS 1381 z Burgasu do Ostravy prebiehal bez komplikácií. Problémy však nastali po pristátí. „Anonymný telefonát oznámil, že na palube sú pozitívne osoby na covid-19,“ zverila sa portálu TN.cz Monika.

„Po prílete som sedeli zhruba 30 minút v lietadle. Na žiadosť nám pustili klimatizáciu. Potom si vzali telefónny kontakt na všetkých cestujúcich. Po prepustení nám pri pásovej kontrole merali teplotu a po vyzdvihnutí batožiny nás ďalšiu hodinu a pol držali na letisku do príchodu hygieny,“ opísala nepríjemný zážitok žena.

Hygienici mali pasažierov lietadla pustiť domov. „Na 99 percent nikoho neodviezli ani nemerali teplotu,“ dodala.

Zdroj: Getty Images

Ako povedal hovorca moravskosliezskej hygienickej stanice Petr Kopřivík, hygienici v utorok vyrážali na Letisko Ostrava v Mošnove. „Podľa telefonátu sa mali v lietadle údajne nachádzať ľudia, ktorí mali ťažkosti a príznaky ochorenia covid-19. Urobili sme zoznamy cestujúcich, aby sme ich prípadne mohli kontaktovať,“ uviedol Kopřivík.

Zásah potvrdila aj hovorkyňa leteckej spoločnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Tá súčasne zdôraznila, že informáciu o údajnej nákaze na palube oznámil anonym a nezakladala sa na pravde. „Hygienici všetkých cestujúcich skontrolovali, nikto nemal príznaky ani zvýšenú teplotu,“ podotkla.

„My určite budeme podnikať ďalšie kroky,“ dodala s tým, že Smartwings plánuje podať na oznamovateľa trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. „Budeme žiadať aj náhradu škôd, ktoré vznikli značným oneskorením.“