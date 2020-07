Muž s koronavírusom upadol do kómy, lekári mu nedávali šancu na prežitie: FOTO Stal sa zázrak!

WORCESTER – Brit Victor McCleary (57) sa infikoval koronavírusom a upadol do kómy. Lekári ho pripojili na prístroje a jeho príbuzným oznámili, aby nedúfali v zázrak. Ten sa však nakoniec stal – muž sa po šiestich týždňoch prebral a sám bol prekvapený, ako vyzerá v zrkadle.

Päťdesiatsedemročný Victor McCleary sa infikoval novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie covid-19, v závere marca. Spočiatku bol v domácej karanténe aj so svojou snúbenicou Helen Maddenovou (55).

O týždeň neskôr bol prevezený do nemocnice, pretože sa mu výrazne pohoršilo. Ako uviedol denník Daily Mail, nedokázal sám jesť ani dýchať a upadol do kómy.

Doktori, ktorí ho napojili na umelú pľúcnu ventiláciu i umelú výživu, jeho najbližším i priateľom povedali, aby sa s Victorom začali lúčiť. Jestvovala totiž len malá pravdepodobnosť, že by prežil.

Victor McCleary Zdroj: Profimedia

Po šiestich týždňoch sa však McCleary prebral. V nemocnici strávil 65 dní, počas ktorých schudol takmer 40 kíl. Samotný Victor sa vraj nespoznal. „Pamätám si, keď som sa na seba pozrel do zrkadla a povedal si, že som mal autonehodu. Bolo to, akoby mi niekto ukradol moje telo. Videl som iba kožu a kosti. Než som ochorel, bol som totiž poriadny chlap, samé svaly,“ uviedol pôvodne 95-kilový stavbár.

Victor McCleary Zdroj: Profimedia

Brit sa musel znova naučiť chodiť, než ho prepustili z nemocnice. Pred odchodom do domácej liečby poďakoval nemocničnému personálu. „Urobili pre mňa prvé i posledné, vďaka nim som nažive,“ povedal McCleary. „Od smrti ho delilo len veľmi málo. Jeho uzdravenie je zázrak,“ skonštatovali lekári.

„Stále sa cítim slabý. Aj vyjdenie po schodoch je pre mňa náročné ako šplhanie na skalu. Viem, že všetci obdivujeme našich zdravotníkov, no vidieť naživo, ako sa obetujú, to je teda niečo. Nikdy sa nesťažujú, riskujú svoje životy a vždy sú súcitní,“ poznamenal vyliečený Brit.

Victor McCleary Zdroj: Profimedia

McCleary súčasne upozornil, aby covid-19 nikto nepodceňoval, pretože aj on si najprv myslel, že vírus bude mať podobný priebeh ako chrípka. „O ochorení som prvýkrát počul na začiatku marca. Keď mám pravdu povedať, veľmi som sa neznepokojoval. Potom som to chytil, nebol som chorý 17 rokov. Zadýchaval som sa, mal som vysokú horúčku a bolo mi mdlo. Vírus by ste mali brať vážne. Zabíja. Prosím, neriskujte to.“ O Victorov život sa bála najmä Maddenová, ktorej koronavírus vzal otca.

Počet úmrtí na koronavírusovú chorobu COVID-19 vo Veľkej Británii prevýšil 44.000. Dovedna sa v krajine infikovalo viac ako 284.000 ľudí.