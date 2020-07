Vrah Mareka (†3) zomrel vo väzbe! Šokujúce slová jeho rodičov

Informáciu o smrti Josefa K., ktorému odvolací pražský vrchný súd uložil za vraždu a týranie batoľaťa v Lounoch výnimočný trest 22 rokov väzenia, priniesol server Expres.cz.

Polícia cudzie zavinenie vylúčila, Josefovi rodičia ale odmietajú, že by si ich syn siahol na život. „Dva dni pred súdom sme za ním boli. Povedal nám, že by si na život nesiahol a že si svoj trest chce odsedieť,“ povedali zdrvení rodičia. „Prišla k nám polícia a odovzdala nám oznámenie o smrti syna. Že im prišiel fax a majú nám to povedať,“ dodal mladíkov otec.

Simona a jej syn Marek, ktorého utýral otčim Josef Zdroj: Facebook/S.T.

Rodičia sa pokúšali dovolať väzenskej službe, aby zistili, čo sa ich synovi vlastne stalo, lebo od policajtov sa vraj nedozvedeli nič. „Prakticky nič nevieme. Len nám povedali, že vylúčili cudzie zavinenie, ale že viac nám nemôžu povedať, pokiaľ to nevyšetria. Je to čudné, mali ho strážiť. Nikto by sa k nemu nemal dostať a tiež by nemal mať možnosť dostať sa k nejakému predmetu, ktorým by si vzal život,“ opísal s tým, že stratu syna nesú ťažko. „Znášame to veľmi zle, my rodičia, ale aj zvyšok rodiny. Matka je z toho na prášky. Všetci sme si, samozrejme, vedomí trestného činu, ktorý spáchal. Ale je to stále náš syn,“ dodal.

Josef K. Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Mladíkova matka neverí, že Josef sa uchýlil k samovražde. „Svojho syna poznám, vychovávala som ho. Viem, že by si nevzal život. Bol šestnásť mesiacov vo väzbe v Litoměřiciach a nič nenasvedčovalo tomu, že by si vzal život. Bola som ho navštíviť a normálne sme sa rozprávali,“ povedala.

„V súčasnosti vyšetrujeme úmrtie väznenej osoby. Bližšie informácie s ohľadom na priebeh vyšetrovania a GDPR oznamovať nemôžem,“ povedala vo štvrtok portálu Novinky.cz hovorkyňa generálneho riaditeľstva väzníc Petra Kučerová s tým, že väznený bol na cele v čase smrti sám.

Horor za dverami bytu

Dvadsaťjedenročný muž podľa verdiktu začal ani nie trojročného chlapca týrať vlani v januári po tom, čo sa nasťahoval k jeho matke. Opakovane ho podľa súdu sprchoval v studenej vode, vystavoval kontaktu s horúcou plochou, čím utrpel popáleniny, okrem iného aj v tvári. Mlátil ho dlaňou aj varechou, a to na otvorených ranách, dával mu facky. Rodičia podľa súdu dieťa tiež schovávali pred sociálnou pracovníčkou, lekárom i rodinou, aby sa na týranie neprišlo.

Násilie sa podľa obžaloby stupňovalo. V polovici februára podľa súdu udrel dieťa tak, že mu poškodil mozog a miechu. Dieťa potom osprchoval studenou vodou a uložil do postele a išiel spať. Dieťa zomrelo 16. februára medzi 03:00 a 05:00.