Európska komisia varuje: Hrozí, že krajiny EÚ nesplnia záväzky v oblasti znižovania emisií

BRUSEL - Členské krajiny EÚ musia zlepšiť vykonávanie nových európskych predpisov pre čisté ovzdušie. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK) po posúdení vykonávania smernice o národných záväzkoch v oblasti znižovania emisií.

Komisia skonštatovala, že väčšine členských štátov EÚ hrozí, že nesplnia svoje záväzky v oblasti znižovania emisií do roku 2020 alebo 2030. Členské štáty musia podľa EK zintenzívniť úsilie vo všetkých sektoroch, aby pre svojich občanov zabezpečili čistý vzduch, zabránili ochoreniam dýchacích ciest a predčasným úmrtiam spôsobeným dýchaním znečisteného vzduchu.

"Potrebujeme účinnejšie opatrenia na zníženie znečistenia v mnohých členských štátoch a na boj proti emisiám do ovzdušia naprieč odvetviami vrátane poľnohospodárstva, dopravy a energetiky," uviedol eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius. Riziká spojené s ovzduším podľa neho stále ohrozujú príliš veľa obyvateľov EÚ.

Mimoriadne dôležité bude úsilie znížiť emisie amoniaku v oblasti poľnohospodárstva, čo v celej EÚ predstavuje najrozšírenejšiu a najzávažnejšiu výzvu z hľadiska čistoty ovzdušia. Smernica o národných záväzkoch znižovania emisií, ktorá platí od 31. decembra 2016, je hlavným legislatívnym nástrojom na dosiahnutie cieľov programu Čisté ovzdušie do roku 2030. Pri plnom uplatňovaní by smernica znížila negatívne vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie do roku 2030 o takmer 50 percent.

V smernici sa stanovujú národné záväzky znižovania emisií na obdobie 2020 – 2029 a ambicióznejšie záväzky od roku 2030, ktoré sa týkajú piatich zásadných látok znečisťujúcich ovzdušie: oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), oxidu siričitého (SO2), amoniaku (NH3) a jemných tuhých častíc (PM2,5). Splnenie záväzkov zníženia emisií do roku 2020 sa bude kontrolovať v roku 2022.