Prezidentka Čaputová má vlastnú medailu: FOTO Veľké fiasko, Slovákom je nepodarok na smiech

BRATISLAVA - Pri príležitosti prvého výročia inaugurácie prezidentky SR Zuzany Čaputovej v pondelok v Bratislave uviedli do predaja pamätnú medailu s jej podobizňou. Kvalita tohto diela však nie je všetkým po chuti. Mnohí výsledný portrét považujú za zjavný nepodarok a na jeho adresu už vzniklo množstvo vtipov.

„Vďaka osobnosti Zuzany Čaputovej možno očakávať, že medaila bude veľmi zaujímavá u verejnosti aj zberateľov,“ povedal riaditeľ Mincovne Kremnica, v ktorej medailu vytvorili, Vlastimil Kalinec. Kremnická mincovňa tradične vyrába pamätné medaily slovenských prezidentov.

Len 300 zlatých a 500 striebodných kusov

Medaila je vydaná v limitovanej číslovanej emisii. K dispozícii je 300 kusov v zlatom a 500 v striebornom prevedení. Počet mosadzných medailí je neobmedzený. Uvádzacia cena zlatej medaily je 580 eur, striebornej 39 eur.

Nie veľmi vydarený portrét, vtipkári si zgustli

Autorom averzu medaily s portrétom prezidentky je Štefan Novotný, ktorý tvoril aj portréty na pamätných medailách predchádzajúcich prezidentov. Autorom reverznej strany s motívom Prezidentského paláca je Martin Sabol. Všetko by bolo takmer dokonalé, no výsledný portrét hlavy štátu vzbudzuje viaceré otázky. Mnohí sa zhodli na tom, že nie je veľmi vydarený a prezidentku by na tomto portréte len málokto spoznal.

Situácia zašla až tak ďaleko, že sa na nevydarenom diele začali búriť internetoví vtipkári.

Zdroj: Facebook/Satirén

Zdroj: Facebook/Skromne

Niektorí dokonca toto dielo zatracujú až tak, že ho prirovnávajú k nie veľmi vydarenej a bohužiaľ slávnej soche futbalistu Cristiana Ronalda.

Zdroj: Facebook/Zomri

Ani jej predchodca sa veľmi nevydaril

V tomto kontexte možno spomínať aj na Čaputovej predchodcu Andreja Kisku, ktorého portrét na medaile z roku 2014 z rovnakej mincovne tiež nebol veľmi vydarený a Kiska na nej pôsobí výrazne starším dojmom.