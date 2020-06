Rozostavaná D4R7 má ďalší problém! FOTO Po búrke sa zosunula pôda, časť diaľnice je poškodená

Neskoré otvorenie diaľnice však nie je jediný problém. Vplyvom počasia sa totiž násyp začal rozpadávať. "Aj detský koláčik z piesku vydrží viac," napísali k videu na stránke na sociálnej sieti.

To, že búrka poškodila úsek na stavbe nultého bratislavského obchvatu, potvrdilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. O vyjadrenie k stavu tohto úseku už rezort požiadal aj koncesionára stavby D4/R7. Geotechnika z Národnej diaľničnej spoločnosti zároveň ministerstvo požiadalo o posudok. Na základe ich odpovedí podnikne ďalšie kroky. MDV zároveň podotklo, že za stavbu zodpovedá až do jej kolaudácie zhotoviteľ. V prípade PPP projektu obchvatu Bratislavy sa bude o jej technický stav starať koncesionár ešte 30 rokov od odovzdania.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

"Po prebiehajúcich špekuláciách o výstavbe násypu v Jarovciach v rámci projektu D4R7 by zhotoviteľ diela, spoločnosť D4R7 Construction s.r.o., chcel objasniť túto záležitosť. V priebehu posledných 10 mesiacov sa násyp v Jarovciach podrobil rozsiahlemu a dôslednému testovaniu miestnymi a medzinárodnými nezávislými odborníkmi. Závery testov sú jednoznačné: materiál, ktorý kúpil zhotoviteľ a použil na výstavbu tohto násypu je inertný, nie je nebezpečný a spĺňa všetky geofyzikálne kritériá pre zabudovanie do diela. Zhotoviteľ sa preto domnieva, že násyp spĺňa všetky požiadavky na životné prostredie, konštrukciu a životnosť. Na preukázanie vhodnosti tohto násypu bol Špeciálnemu stavebnému úradu poskytnutý kompletný a komplexný súbor dokumentácie a Špeciálny stavebný úrad teraz poskytol zhotoviteľovi 90 dní na získanie súhlasu od Príslušných inštitúcií na legalizáciu násypu," vyjadrila sa spoločnosť D4R7 Construction s.r.o.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

"Okrem toho odstránenie násypu by mal za následok zbytočné lokálne vplyvy na životné prostredie, ako sú emisie, prach, vibrácie a hluk spôsobený rozsiahlymi pohybmi nákladných vozidiel a súvisiace dopravné zápchy. Okrem toho, ak by sa odstránil jestvujúci násyp, potom by sa tento materiál musel uskladniť, čím by sa vytvorila ďalšia hromada materiálu inde. Po odstránení násypového materiálu tvoriaceho súčasný násyp by bolo potrebné zabezpečiť iný násypový materiál z alternatívneho zdroja na prestavbu/vybudovanie násypu, ktorého ťažba by tiež vplývala na životné prostredie. Keďže materiál, ktorý sa použil na stavbu násypu v Jarovciach, nie je nebezpečný a ani iným spôsobom nevhodný na výstavbu násypu, spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. verí, že využitie materiálov, napr. takých, ktoré sú upravené/recyklované z iných stavieb je jednoznačne najlepšou voľbou zo všetkých hľadísk, vrátane hľadísk týkajúcich sa životného prostredia, stability a životnosti a je plne v súlade s trvalým a udržateľným rozvojom krajiny," dodali. K samotnému poškodeniu úseku po búrke sa však nevyjadrili.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zmeny za pochodu

Podľa našich informácií sa počas výstavby zmenili aj viaceré, dopredu naplánované veci, akými sú napríklad šírka príjazdový pruh, či odhlučnená stena. Príjazdový pruh mal byť projektovaný na 500 metrov, no má mať len 25 metrov. Aj pruhy mali byť trojmetrové, no budú len 2,5 metrové. Iný bude aj sklon, ktorý mal byť len pôvodne 1 percento, no bude mať 3 percentá. Odhlučnená stena, ktorá mala byť z betónu, je z PVC. Zmeny odsúhlasila aj NDS, ktorú sme požiadali o stanovisko.

"Uvedené sa týka projektu D4R7, z toho dôvodu je potrebné obrátiť sa s vašimi otázkami na rezort dopravy, resp. koncesionára," uviedla Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie.

Projekt Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 predpokladá vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar