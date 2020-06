VIDEO Masaker v anglickom Readingu: Po útoku v parku hlásia tri obete, na internete sa šíria mrazivé zábery

"V súčasnosti to nie je klasifikované ako teroristický čin, ale vo veci motívu sme stále otvorení," uviedol v nedeľu ráno podľa agentúry DPA Ian Hunter, šéf polície v regióne Thames Valley.

Dodal, že vyšetrovateľom napriek tomu pomáhajú kolegovia z protiteroristického oddelenia. Zároveň potvrdil, že bol zadržaný 25-ročný predpokladaný páchateľ. Nevyjadril sa však k informáciám, že ide o Líbyjčana. Ďalšie osoby v súvislosti s týmto incidentom polícia nehľadá, Hunter však vyzval občanov, aby boli "ostražití a nahlásili čokoľvek podozrivé".

Zdroj: SITA/Steve Parsons/PA via AP

Policajti podľa televízie Sky News uskutočnili aj raziu v bytovom dome nachádzajúcom sa na okraji parku Forbury Gardens. Nie je však známe, či súvisí so zadržanou osobou. Miestna polícia predtým oznámila, že na miesto činu prišla spolu s ďalšími pohotovostnými zložkami okolo 19.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). Následne zatkla muža, ktorý je teraz vo väzbe.

Zdroj: SITA/Steve Parsons/PA via AP

Útok sa stal v oblasti, kde sa predtým konal pokojný protest hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží). Jeho organizátori i polícia však tvrdia, že útok s demonštráciou nesúvisí, keďže sa stal až po jej skončení.

"Park bol dosť plný, veľa ľudí sedelo a popíjalo s priateľmi, keď prišiel jeden človek a zakričal niekoľko nezrozumiteľných slov," cituje agentúra Press Association očitého svedka. Muž sa potom podľa neho vydal k skupine asi desiatich ľudí a troch z nich bodol do krku a trupu. Následne pribehol k inej skupine a zranil jednu osobu na krku.

Na Twitteri sa šíria mrazivé zábery. Je na nich vidieť boj o život obetí útoku. Nie sú však vhodné pre citlivé povahy. Zdroj: reprofoto:Twitter-S.U.

Na útok reagoval aj britský premiér Boris Johnson. "Moje myšlienky sú so všetkými, ktorých sa týka hrozný incident v Readingu. Ďakujem pohotovostným zložkám na mieste činu," napísal na Twitteri.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.