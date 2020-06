Nemorálne?! FOTO Marina čaká dieťa s nevlastným synom: Otec zúri, robili to bez hanby doma

Ruská instagramová celebritka Marina Balmasheva (35) získala pravdepodobne svojich vyše 400-tisíc sledovateľov na sociálnej sieti svojím kontroverzným vzťahom. Pár totiž tvorí so svojim 20-ročný nevlastným synom Vladimírom Šavyrinom, ktorého vychovávala od jeho siedmich rokov. Pred týždňom zverejnila fotografiu s tehotenským testom, pri ktorom prezradila, že s jej nevlastným synom čaká dieťa.

O deň neskôr zverejnila video, ako to oznámila jej nevlastnému synovi, že bude otcom. Obaja neskrývali emócie radosti. Verejnosti však ich vzťah nie je veľmi "pochuti".

Z postele manžela utekala do postele syna

Marina sa vydala za Vladimírovho otca, Alexeja, a pomáhala mu jeho syna vychovávať od roku 2007, pričom si adoptovali aj ďalších päť detí. Vzťah matky a syna sa však zmenil, keď Vladimir dospel.

Otec Alexej to doteraz nevie predýchať. "Nehanbili sa mať sex aj keď som bol doma," rozčúlil sa podľa portálu Mirror Marinin exmanžel, ktorý dodal, že z jeho postele utekala do postele jeho syna, kým on spal. "Potom sa pokojne vrátila a ľahla si vedľa mňa, akoby sa nič nestalo," uviedol s tým, že by manželke neveru odpustil, keby nešlo o jeho syna. Podľa jeho názoru syna Marina zviedla, pretože Vladimir by niečoho takého nebol schopný, keďže predtým nemal ani dievča. Keď sa o všetkom dozvedel, požiadal o rozvod.

Marina v minulosti trpela nadváhou a len ťažko by ste v nej spoznali ženu, ktorá je dnes po boku mladučkého Vladimira. Za niekoľko rokov schudla vyše 60 kilogramov, čo jej výrazne ubralo aj na veku.

Na začiatku mája zverejnila koláž fotografií s Vladimírom, pričom na jednej mala ona 22 rokov a on len osem. "To, čo ma najviac šokuje, je, že tento chlapec vyrástol pred jej očami," uviedol k fotografii poznámku jeden komentujúci. Marina si však z toho nič nerobí. "Viem, že niektorí nás budú súdiť, iní nás podporujú, ale sme šťastní a prajeme vám, aby ste boli tiež," napísala s tým, že sa budúci mesiac budú brať.