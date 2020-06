KORONAVÍRUS Nemecká polícia zamietla vstup do krajiny v 196-tisíc prípadoch

BERLÍN - Nemecká polícia súvislosti s pandémiou nového koronavírusu eviduje 196.000 prípadov zamietnutia vstupu do krajiny. Išlo o cestujúcich, u ktorých existovalo podozrenie na nákazu.

Pre nedeľník Bild am Sonntag to uviedol nemecký minister vnútra Horst Seehofer. Uvedený počet prípadov polícia zaevidovala do 11. júna. Seehofer ďalej uviedol, že kontroly na hraniciach vykonávalo od 16. marca približne 6000 policajtov; 122 z nich sa nakazilo koronavírusom.

Minister policajtom, ktorí vykonávali kontroly na hraniciach, poďakoval v mene celej nemeckej spolkovej vlády a ich prácu vyzdvihol ako jednu z najťažších v rámci polície. Seehofer sa tiež poďakoval všetkým Nemcom za úsilie, ktoré vynaložili v rámci boja s koronavírusom.

V príspevku na Twitteri vyjadril radosť z toho, že si Nemci môžu po uvoľnení opatrení užívať väčšiu slobodu pohybu. Kontroly na hraniciach, ktoré boli zavedené v boji proti novému koronavírusu, zruší Nemecko už o polnoci z nedele na pondelok.