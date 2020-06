Americkí vojaci v Nemecku sú dôležití pre bezpečnosť USA aj EÚ, povedal nemecký minister Maas

VARŠAVA - Prítomnosť amerických vojakov v Nemecku je dôležitá pre bezpečnosť Európy aj Spojených štátov. V utorok na návšteve Poľska to vyhlásil nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas po tom, čo prezident USA Donald Trump oznámil, že počet vojakov umiestnených v Nemecku zníži o polovicu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

"Myslíme si, že prítomnosť amerických vojakov v Nemecku je dôležitá pre bezpečnosť nielen Nemecka, ale tiež pre bezpečnosť Spojených štátov a predovšetkým pre bezpečnosť Európy," povedal Maas v Poľsku deň po Trumpovom oznámení.

Trump v pondelok v Bielom dome svoje rozhodnutie stiahnuť časť amerických vojakov z Nemecka odôvodnil tým, že Nemecko nedáva do NATO dostatok prostriedkov na obranu. "Nemecko je neplatičom, roky je neplatičom a dlhuje NATO miliardy dolárov, čo musí zaplatiť. Takže my chránime Nemecko a Nemecko je neplatičom. To nedáva zmysel," povedal.

Trump novinárom ešte povedal, že na nemeckom území je v súčasnosti umiestnených až 52.000 príslušníkov armády USA. Podľa amerického ministerstva obrany je v Nemecku trvale umiestnených 34.000 - 35.000 príslušníkov amerických ozbrojených síl, rotácia jednotiek však môže spôsobiť, že dočasne ich je tam až okolo 50.000, vysvetlila AFP.