Pobrežná stráž v Tunisku vyzdvihla z mora telá približne 20 migrantov

Podľa iných migrantov sú obeťami pravdepodobne pasažieri lode, ktorá sa minulý štvrtok vydala do Talianska s 53 ľuďmi na palube. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že počet nelegálnych prechodov z Tuniska do Európy sa v období od januára do apríla zvýšil o viac ako 150 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019.

Tunisko prekazilo za posledné týždne desiatky pokusov prevádzačov dostať migrantov cez Stredozemné more, predovšetkým do neďalekého Talianska. Pokusy prevádzačov sa obnovili v čase, keď európske krajiny začínajú zmierňovať prísne obmedzenia platné pre pohyb ľudí a pre vstup na svoje územia. Tieto opatrenia mali zastaviť šírenie nového koronavírusu.