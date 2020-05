Lekári varujú pred ďalším príznakom KORONAVÍRUSU, spozornieť by mali najmä rodičia

„Chceme na to upozorniť rodičov aj zdravotnícku verejnosť, obzvlášť v dnešnej dobe, keď sa uvoľňujú protiepidemiologické opatrenia a menšie deti sa vracajú do škôl,“ zdôvodnila Romanová.

Ako takzvané covidové prsty označujú lekári červené hrbole na prstoch najmä dolných končatín, ktoré sú bolestivé na dotyk a môžu svrbieť. Podľa riaditeľa Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a prednostu Dermatovenerologickej kliniky FNKV a 3. lekárskej fakulty UK Petra Arenbergera sa u niektorých pacientov objavili ako jediný príznak ochorenia covid-19.

„Covidové prsty sú pre dermatológov niečo nové,“ dodal Arenberger. Pacienti s takýmito kožnými príznakmi by podľa neho mali byť vyšetrení na nákazu novým koronavírusom.

Vyrážka pravdepodobne vzniká podľa lekárky Dermatovenerologickej kliniky FNKV a 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej Moniky Arenbergerovej ako zápalová reakcia kože na antigén vírusu spojený s ischémiou končatín, teda ochorením tepien v končatinách alebo krvnými zrazeninami.

So-called "Covid toe" is emerging as yet another possible sign of the new coronavirus, even though U.S. officials have not yet listed it among the symptoms. Some experts say it may reflect a healthy immune response to the virus. https://t.co/rytrWnf1L3