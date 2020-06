Pitva potvrdila, že Američan Floyd zomrel na udusenie: FOTO Jeho brat vyzýva na zachovanie pokoja

Pitva odhalila, že Floydovi sa v dôsledku tlaku prerušil prívod krvi do mozgu, a záťaž na chrbte mu zase sťažila dýchanie. Závery rodinou vyžiadanej pitvy sa líšia od predchádzajúcej oficiálnej pitvy, ktorej výsledky sú popísané v trestnom oznámení voči policajtovi, ktorý proti 46-ročnému Floydovi zasahoval. Zmienená oficiálna pitva sa zaoberala účinkami zadržania, aj skrytými zdravotnými problémami a omamnými látkami, ktoré mohol Floyd užiť, pričom nenašla nič, čo by "podporilo diagnózu traumatického udusenia či uškrtenia", píše AP.

Afroameričan Floyd zomrel pred týždňom v meste Minneapolis v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci natočili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilnosti.

Zdroj: SITA/Joshua A. Bickel/The Columbus Dispatch via AP

Brat Georgea Floyda vyzval ľudí na zachovanie pokoja

Brat Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel minulý týždeň v USA po zásahu polície, vyzval v pondelok ľudí, aby zachovali pokoj a vyhli sa násiliu. Vyjadril sa tak v reakcii na protesty, ktoré v celých USA vypukli po smrti jeho brata a vyústili do násilností, informuje agentúra AP. Terrence Floyd sa k davu zhromaždených prihovoril neďaleko križovatky v južnej časti mesta Minneapolis v americkom štáte Minnesota. Tam minulý pondelok zomrel jeho brat po tom, ako mu jeden z belošských policajtov, ktorí ho zadržali, niekoľko minút kľačal na krku, čo súdny lekár oficiálne označil za zabitie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II

Terrence mal na tvári rúško s podobizňou svojho brata. Niekoľko minút strávil v tichu pri kvetoch a iných spomienkových predmetoch, ktoré na mieste zanechali ľudia."Chápem, že ste rozčúlení," prihovoril sa následne davu z megafónu. Ďalej však povedal, že občianske nepokoje a ničenie mu brata nevrátia. "Môže to byť na chvíľu dobrý pocit, podobne ako keď pijete (alkohol), keď s tým však skončíte, budete sa diviť, čo ste spravili," pokračoval.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

Terrence tiež povedal, že jeho rodina je nenásilnou a bohabojnou rodinou. "Pri každom prípade policajnej brutality sa deje to isté. Máte protesty, ničíte veci... takže chcú, aby sme sa sami zničili. Urobme to inak," apeloval na dav s tým, že dôležité je hlasovať vo voľbách a vzdelávať sa. "Poďme na to," dodal. Terrence Floyd prítomným tiež povedal, že jeho brat sa presťahoval do Minneapolisu a toto mesto miloval. "Takže viem, že by nechcel, aby ste toto všetko robili," uviedol. Na konci svojho vystúpenia sa k prítomným obrátil a po otázke "Ako sa volá?" ich nechal skandovať meno svojho brata, "George Floyd".