Protesty v USA proti policajnému násiliu neutíchajú: FOTO Ľudia vyšli do ulíc vo viacerých mestách

Stovky demonštrantov sa podľa DPA zhromaždili v americkom hlavnom meste Washington pred Bielym domom a vyjadrovali nespokojnosť so zákazom vychádzania, ktorý úrady zaviedli v úsilí upokojiť situáciu v meste.

Zdroj: SITA/AP/Bryon Houlgrave/The Des Moines Register

Tisíce ľudí protestovali aj v New Yorku, kde zákaz vychádzania platí od 20.00 h miestneho času a do 5.00 h ráno, uvádza AP. Opatrenie bude v platnosti do nedele. Polícia v New Yorku začala v súvislosti s protestmi zatýkať ľudí.Protesty sa konali aj v ďalších mestách vrátane Los Angeles. Guvernéri 28 štátov a úrady v hlavnom meste Washington nasadili viac ako 20.400 príslušníkov Národnej gardy, aby pomáhali bezpečnostným zložkám.

Zdroj: SITA/AP/Wong Maye-E

George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.