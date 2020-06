Trump hrozí, že proti protestujúcim nasadí armádu: FOTO New York vyhlásil zákaz nočného vychádzania

"Toto nie sú pokojné protesty, toto je domáci terorizmus," povedal Trump v Bielom dome vo Washingtone v čase, keď polícia pred sídlom amerických prezidentov rozháňala demonštrantov slzotvorným plynom. Trump tiež vyzval guvernérov jednotlivých štátov Únie, aby v záujme obnovenia poriadku nasadili proti protestujúcim "dostatočný počet príslušníkov Národnej gardy", ktorí "ovládnu ulice".

Ak podľa Trumpa guvernéri nezakročia, povolá do ulíc príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí "za nich problém rýchlo vyriešia". Trump následne prešiel pešo z Bieleho domu ku Kostolu svätého Jána známeho ako "kostol prezidentov", ktorý v nedeľu počas nepokojov čiastočne poškodil požiar. "Máme úžasnú krajinu," povedal pred kostolom americký prezident s Bibliou v ruke.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

V New Yorku vyhlásili zákaz nočného vychádzania

V meste New York vyhlásili od pondelka 23.00 h do utorka 05.00 h miestneho času zákaz vychádzania s cieľom zabrániť ďalším násilným protestom vyvolaným smrťou Afroameričana Georgea Floyda. Toho minulý týždeň v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zabil počas zásahu belošský policajt. Informovala o tom v agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie starostu New Yorku Billa de Blasia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Wong Maye-E

Floyd zomrel v pondelok (25. mája) v Minneapolise pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Zatknutý sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré prerástli do násilností. Ďalšie obmedzenie pohybu 8,6 milióna obyvateľov New Yorku prichádza po tom, čo mesto zaviedlo prísne opatrenia súvisiace s úsilím spomaliť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2, napísala AP.