KORONAVÍRUS Taliani povedali zbohom jedálnym lístkom v reštauráciách: TOTO ich nahradí

"Povedzte Arrivederci, teda zbohom, papierovým jedálenským lístkom," okomentovala to agentúra Reuters. "Konečne po dvaapolmesačnom väzení sa mi podarilo dostať sa von a to nielen do obchodu, ale aj do reštaurácie. Je to skvelé, a keď sa dobre najete, je to ešte lepšie," uviedol Stefano Prati. Päťdesiattriročný Talian si vychutnal rímsku špecialitu "pasta alla carbonara" v reštaurácii Da Enzo v štvrti Trastevere v talianskej metropole.

Majitelia reštaurácií, ktoré tento pondelok opäť otvorili, sa snažia prilákať späť svojich zákazníkov a ponúknuť im pri stolovaní maximálne bezpečie. V podniku Da Enzo to znamená, že odzvonilo papierovým jedálnym lístkom. Namiesto nich čašníci ukážu zákazníkom QR kód, ktorý si naskenujú do svojich chytrých telefónov a ihneď sa im na obrazovke ukáže menu aj denné špeciality. Hostia, aj tí starší, si na to pomaly zvykajú. "Sú najskôr trochu prekvapení, niektorí sa boja, že to nebudú vedieť používať, ale potom zistia, že je to veľmi jednoduché, a sú šťastní," hovorí majiteľka reštaurácie Maria Chiara di Feliceová (37).

Šéfkuchári na sebe majú masky, rukavice a ochranné okuliare, zatiaľ čo sa snažia pripraviť tie najlepšie artičoky na rímsky spôsob. V reštaurácii znížili počet stolov o takmer polovicu a stoly sú teraz od seba vzdialené aspoň jeden meter. Potom, čo hostia odídu, musia zamestnanci všetky stoly aj stoličky dezinfikovať. Štvrť zatiaľ nie je zaplnená turistami, ako to bývalo pred pandémiou, di Feliceová je však optimistická. "Dúfam teraz v podobné veci, ako asi väčšina z nás - že sa budeme môcť vrátiť späť k životu, aspoň trochu rovnakému, ako sme mali predtým. To mi stačí," uzatvára.