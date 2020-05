KORONAVÍRUS Neuveriteľný objav vedcov: Tajnú zbraň proti COVID-19 máme priamo pred očami

BRUSEL - Riešenie problému s koronavírusom nám možno celý čas hľadí do tváre a lenivo prežúva mrkvu. Ako sa zdá, všetko, čo potrebujeme, sú lamy, napísal spravodajský server The Guardian.

Štúdia, ktorú minulý týždeň zverejnil časopis Cell, zistila, že by protilátky v lamej krvi mohli poskytovať ochranu proti koronavírusu. Okrem protilátok väčšej veľkosti, podobným tým našim, majú totiž lamy ešte malé. Dokážu sa tak vtlačiť do medzierok vo vírusových proteínoch, ktoré sú pre ľudské protilátky príliš tesné, a pomôcť tak hrozbu odraziť. Vedci dúfajú, že by lamie protilátky mohli pomôcť chrániť ľudí, ktorí neboli infikovaní.

Medzinárodná vedecká skupina za toto zistenie vďačí lame menom Winter - štvorročnej samičke žijúcej v Belgicku. Jej protilátky už dokázali bojovať proti vírusom SARS a MERS, čo vedcov priviedlo k myšlienke, že by mohli fungovať aj proti koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. A zistili, že prinajmenšom v bunkových kultúrach proti nemu boli úspešné. "Ak to bude fungovať, zaslúži si lama Winter sochu," povedal doktor Xavier Saelens, virológ Univerzity v Gente a autor štúdie.

Pre milovníkov lám nie je táto správa prekvapením. Zvieratá, ktorých pôvodnou domovinou je Južná Amerika, kde sa prispôsobili životu v Andách, si svojimi liečivými schopnosťami už istú reputáciu vydobyli. Lamie protilátky sú stálou súčasťou boja proti chorobám už celé roky, vedci skúmajú ich účinnosť proti HIV a ďalším vírusom. A ich upokojujúce schopnosti siahajú ďaleko za mikroskopickú úroveň. Lamy sú teraz stálymi návštevníkmi na množstve amerických vysokých škôl v skúškovom období.

Zdroj: Getty Images

George Caldwell, ktorý chová lamy v kalifornskej Sonore, vodí svoje verné párnokopytníky na množstvo kalifornských univerzít a stredných škôl. Lamí pokoj je nákazlivý a pomáha študentom prekonávať skúškovú nervozitu. "Keď ste s lamou, upokojíte sa a prestúpi vás mier," povedal jeden zo študentov posledného ročníka Kalifornskej univerzity v Berkeley. Ľudia a lamy sú prirodzení spojenci, tvrdí Caldwell, aj keď si to len málo z nich uvedomuje. "Keď ľudia vidia lamy, celí sa rozžiaria. Lamy majú túto schopnosť - sú na nás naprogramované," povedal. Z ich srsti sa tká vlna na pokrývky a odevy, ich trus pomáha úrode, a ako potvrdzujú Winterine protilátky, "dokonca aj ich krv nám môže pomôcť", uvádza Caldwell. Navyše sú to nákladné zvieratá, čo je schopnosť, ktorú teraz využívajú ľudia vo Walese, kde im lamy roznášajú nákupy. "Nech sa pozriete na čokoľvek, čo s lamami súvisí - hovoríte si, že to musia byť tie najcennejšie zvieratá na svete," dodal Caldwell, ktorý sa snaží šíriť povedomie o všetkých ich daroch a tvrdí: "Lamy sú skutočné jednorožce."