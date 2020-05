KORONAVÍRUS Šéfka wuchanského ústavu odmieta, že COVID-19 pochádza odtiaľ

Ilustračné foto

PEKING - Vo wuchanskom inštitúte virológie majú tri živé kmene koronavírusu z netopierov, ale žiadny nezodpovedá COVID-19. Povedala to riaditeľka tohto pracoviska Wang Len-i. USA chcú vyšetriť možnosť, že koronavírus, ktorý sa rozšíril z Wu-chanu do sveta, unikol z tohto čínskeho pracoviska. Wang to v čínskej televízii CGTN označila za úplný výmysel.