Nikto to nečakal! Jaroslava (†44) zabil KORONAVÍRUS: Každý počítal, že sa vráti, smúti vdova

Koronavírusom sa infikovala celá rodina. Kde zákerné ochorenie covid-19 chytili, dosiaľ netušia. Kým Martina Filipová a jej syn mali ľahké príznaky, manžel Jaroslav dostal vysoké horúčky a nemohol ani jesť.

Naposledy sa videli 24. marca, kedy sám odišiel do nemocnice. „Zle sa mu dýchalo. Šiel v teplákoch. Vzal si so sebou rifle, keď pôjde späť. Každý počítal, že sa vráti. Už sme si asi bozk nedávali, pretože človek nevedel, len sme si mávli rukou,“ spomína s odstupom necelých dvoch mesiacov pre Českú televíziu vdova Martina.

Lekári Jaroslava pripojili na pľúcnu ventiláciu, potom na mimotelový obeh. Celý čas bol v umelom spánku. Všetci verili, že ochorenie zvládne. Jaroslav totiž športoval, nepil, nefajčil, netrápila ho ani iná choroba. Bohužiaľ, aj napriek tomu, že nepatril do rizikových skupín, nákaze podľahol. „Zlyhávali mu orgány, doktori bojovali so všetkým, ale jednoducho to nešlo,“ smúti vdova.

Martina ostala sama so synom, ktorý trpí vrodenou poruchou. So žiadosťou o pomoc s vybavením všetkého, čo bolo potrebné, sa obrátila na nadačný fond Vrba. Ten podporuje mladých ovdovelých rodičov. „Gro našej pomoc je, že jej povieme, na ktorý úrad má zájsť, s akými dokumentmi, aby tam nešla dvakrát. Aby mala dostatok informácií, čo ju čaká, na čo má nárok,“ zhrnula riaditeľka nadačného fondu Petra Glosr Cvrkalová. Dôležité podľa nej je aj to, aby sa vdova mala s kým porozprávať.

Taký fajn človek, spomína zdravotná sestra

Marcela Balíková (46), ktorá je zdravotnou sestrou už 27 rokov, do poslednej chvíle verila, že muž prežije. „Ja verím, že on to dá. Je mladší než ja,“ dúfala Balíková, ktorej prosbu zverejnil server Reflex.cz v seriáli Denník z intenzívky. „Pamätám si, keď sme ho prijímali. Rozprávali sme sa,“ spomína sestrička. „Taký fajn človek,“ dodala.