Majú vyše 100, zažili vojny i španielsku chrípku: Príbehy hrdinov, ktorých neporazil ani KORONAVÍRUS

Španielsko

Prípad Marie Branyasovej zaujal celý svet. Starenka vo svojich 113 rokoch, ktoré oslávila 4. marca, prekonala nákazu novým koronavírusom.

„Cítim sa veľmi dobre, primerane svojmu veku,“ opísala svoj zdravotný stav po prekonaní vírusu najstaršia Španielka, ktorá žije už dvadsať rokov v domove pre seniorov v katalánskom meste Olot.

Koronavírus sa u nej potvrdil v apríli a od tej doby bola v izolácii na svojej izbe v domove pre seniorov. Tam sa o ňu staral len jeden zamestnanec, ktorý ju kontroloval v ochranných pomôckach.

A práve izolácia bola pre babičku jedenástich vnúčat a trinástich pravnúčat najnáročnejšia. „Keď ju izolovali od ostatných, bola mrzutá, ale často sme si volali, tak to zvládla, je to silná a pozitívna žena,“ uviedla jej 76-ročná dcéra Rosa Moretová.

Branyasová v roku 1918 dokázala prežiť aj epidémiu španielskej chrípky, následne španielsku občiansku vojnu.

So zákernou koronavírusovou infekciou sa popasovala aj 107-ročná Ana del Valleová z Andalúzie, ktorá ako dieťa prekonala španielsku chrípku.

„Je to úžasná babička a bojovníčka. Testy na nový koronavírus sa po tretíkrát ukázali ako negatívne. Doktori nám hovorili, že umrie, no nie dnes a nie na covid-19,“ povedala v závere apríla jej nevesta, ktorú citoval portál The Local.

Ana Del Valle, la rondeña de 107 años que ha sobrevivido a dos pandemias https://t.co/tiaXWnvscs #Ronda pic.twitter.com/hHPZmaB1nD — CharryTV Ronda (@charrytv) April 16, 2020

Taliansko

Inšpiráciou pre obyvateľov Talianska, ktoré je ťažko zasiahnuté pandémiou koronavírusu, sa stala takmer 104-ročná Ada Zanussová. Prvé príznaky covidu-19 sa u nej objavili v polovici marca – horúčka, zvracanie, ťažkosti s dýchaním.

Diagnózu covid-19 potvrdili testy. „Mysleli sme si, že to nezvládne,“ povedala lekárka Carla Marchesová s tým, že Zanussová bola dehydrovaná, lebo nepila a nejedla, pričom väčšinu času ani nereagovala.

You need some good news!



Over 1,000,000 people have recovered from Coronavirus around the world. Specifically in Israel, there is a dramatic slowdown in number of infections.



Photo: 103-year-old Ada Zanusso smiles after beating COVID-19 in Italy. pic.twitter.com/bnWpE1xN1s — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 2, 2020

„Je mi dobre. Pozerám televíziu, čítam noviny,“ zverila sa starenka, ktorá žije v zariadení pre seniorov v meste Lessona v regióne Piedmont. Ostatným odkázala, aby si zachovali odvahu a nádej, ktoré jej pomohli prežiť.

Talianske médiá informovali aj o 101-ročnom mužovi z Rimini, ktorý sa z koronavírusu zotavil v nemocnici. Neželal si však odhaliť svoju identitu. „Videl v živote všetko: vojnu, hlad, bolesť, krízu... A vo veku viac než sto rokov mu osud priniesol novú výzvu, neviditeľnú a hroznú zároveň,“ skonštatovala zástupkyňa tamojšieho starostu Gloria Lisiová.

Spojené štáty

Ďalšie šťastné príbehy sú z USA. Angelina Friedmanová pôvodom z Talianska má 101 rokov a prežila španielsku chrípku, prekonala rakovinu a teraz aj koronavírus.

Friedmanová sa niekoľko týždňov liečila v nemocnici v New Yorku. „Ona a môj otec mali rakovinu. Ona prežila, otec nie,“ opísala CNN jej dcéra.

(CNN)Angelina Friedman survived cancer, miscarriages, internal bleeding, sepsis and now not one, but two pandemics. More than 100 years after living through the 1918 influenza pandemic, the 101-year-old woman just beat coronavirus. (1/2) pic.twitter.com/lFQj2DrcpO — Iβrahim (@TheIOShowa) May 3, 2020

S covidom-19 si poradil aj 104-ročný veterán z druhej svetovej vojny William Lapschies z Portlandu. Tento starček sa infikoval začiatkom marca v opatrovateľskom dome, v ktorom žije. „Dosť dobré. Zvládol som to,“ povedal.