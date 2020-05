KORONAVÍRUS Z Kolumbie sa do vlasti od začiatku pandémie vrátilo vyše 52-tisíc Venezuelčanov

BOGOTA - Viac ako 52.000 Venezuelčanov, ktorí ušli do susednej Kolumbie, sa dobrovoľne vrátilo do svojej domovskej krajiny, odkedy boli prijaté karanténne opatrenia v súvislosti s novým druhom koronavírusu. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na kolumbijský imigračný úrad.

Venezuela v súčasnosti zažíva hlbokú ekonomickú a politickú krízu. Jej obyvatelia najčastejšie utekajú do Kolumbie, kde ich žije až 1,3 milióna. V dôsledku celoštátnej karantény zavedenej v tejto andskej krajine však mnohí migranti zostali dočasne bez práce, čo desaťtisíce z nich motivovalo k návratu domov. "Prevažná väčšina migrantov zostáva v krajine, no niektorí z nich vyjadrili túžbu vrátiť sa," uviedol riaditeľ imigračného úradu Juan Francisco Espinosa. "Je to jav, ktorý považujeme za racionálny a normálny, pretože vzhľadom na pandemickú situáciu chcú byť radšej doma," dodal.

Do vlasti sa z pohraničných oblastí vrátilo zhruba 27.000 ľudí, ktorí opustili Kolumbiu v priebehu prvých troch dní, keď vláda uzavrela pozemné hranice. Ďalších 25.000 Venezuelčanov sa odvtedy vrátilo domov cez humanitárny koridor. Mnohí venezuelskí migranti nemajú víza a pracujú bez pracovného povolenia ako pouliční predavači, v stavebníctve, v reštauráciách alebo pri dodávkach potravín.

Povinná karanténa začala v Kolumbii platiť 24. marca a jej platnosť skončí 25. mája. Espinosa dodal, že proces vracania nelegálnych migrantov do ich vlasti bude pokračovať v závislosti od miery ich prijímania zo strany Venezuely. Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil, že všetci navrátilci sú vítaní, ale lídri opozície a aktivisti tvrdia, že karanténne zariadenia pre navrátilcov sú preplnené a chýba im jedlo a voda.