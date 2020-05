KORONAVÍRUS Nakazil sa vojak v Bielom dome: Trumpov test bol negatívny

"V týchto dňoch nás zdravotnícky útvar Bieleho domu informoval, že príslušník armády Spojených štátov, ktorý pracuje v komplexe Bieleho domu, bol pozitívne testovaný na koronavírus," uviedol v štvrtkovom vyhlásení hovorca Bieleho domu Hogan Gidley. Následné testy vzoriek odobratých prezidentovi Trumpovi a viceprezidentovi Penceovi boli negatívne a ich aktuálny zdravotný stav je podľa hovorcu vynikajúci.

Podľa zistení televízie CNN pôsobil nakazený príslušník armády ako osobný asistent prezidenta Trumpa, čo by znamenalo, že s ním prichádzal do veľmi blízkeho osobného kontaktu. Biely dom s odmietol vyjadriť k tomu, akú prácu vojak v Bielom dome vykonával. Ministerstvo obrany USA uviedlo len to, že infikovaná osoba bola umiestnená do domácej karantény, rovnako ako každý iný člen armády s pozitívnym testom na koronavírus, a bude jej poskytnutá náležitá zdravotná starostlivosť.

Podľa CNN sa symptómy ochorenia u vojaka prejavili v stredu. Prvé príznaky choroby COVID-19, ktorú vyvoláva nový koronavírus, sa v priemere objavia za päť až šesť dní po nákaze. V čase, keď sa správa o vojakovej infekcií dostala do amerických médií, cestoval viceprezident Pence do Virgínie. Vyšetrili ho tam v zdravotníckom zariadení, kde sa liečia aj pacienti s koronavírusom, pričom nemal rúško.

Rúško na tvári odmieta nosiť aj prezident Trump. Zdravotnícki experti pritom radia všetkým Američanom, aby nosili rúška na verejnosti a vždy, keď si nemôžu zachovať dostatočný, zhruba dvojmetrový odstup od iných ľudí.