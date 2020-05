KORONAVÍRUS Česká vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach k pandémii

"Umožní nám do konca roku 2020 promptne zavádzať cielené opatrenia v epidemiologicky najrizikovejších prevádzkach a zabrániť tak šíreniu koronavírusu," napísal Vojtech. Dodal, že opatrenia na základe tohto zákona bude vždy schvaľovať vláda. Musí tak urobiť do 48 hodín. Zákon rozširuje a spresňuje právomoci ministerstva zdravotníctva, uvádza spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na vyjadrenie českého vicepremiéra Karla Havlíčka.

Ministerstvo zdravotníctva bude môcť po prijatí zákona rozhodovať napríklad o obmedzení konania hromadných udalostí, uzavretí kín, divadiel, nákupných centier, bazénov či kaderníctiev. Sú to podobné právomoci, aké ma minister zdravotníctva v súčasnosti v rámci zákona o verejnom zdraví. Vo štvrtok prijatá legislatíva by mala vyriešiť platnosť opatrení i po skončení núdzového stavu, ktorý v ČR trvá do 17. mája. Plán českej vlády na postupné uvoľňovanie obmedzení končí 25. mája.

Zákon ešte musí schváliť Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR. Vojtěch podľa Noviniek.cz jeho schvaľovanie nechce riešiť v rámci legislatívneho stavu núdze, ktorý je v platnosti počas núdzového stavu. Prijatie mimoriadneho zákona môže totiž v snemovni trvať i mesiace.

Český minister vnútra Jan Hamáček v stredu na Twitteri napísal, že parlament sa bude zákonom zaoberať v "riadnom režime". Kým nebude nový zákon schválený, Česká republika sa bude od 17. mája riadiť len vyhláškami a nariadeniami ministra zdravotníctva na základe zákona o ochrane verejného zdravia.