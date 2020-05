KORONAVÍRUS Nórsko od pondelka otvorí školy a postupne zmierni ďalšie opatrenia

Ilustračné foto

OSLO - Od 11. mája sa v Nórsku znova otvoria školy, od 1. júna ich budú nasledovať bary. Kultúrne a športové podujatia s účasťou do 200 osôb budú povolené od 15. júna. Najvyššia futbalová súťaž sa začne 16. júna. Oznámil to vo štvrtok denník The Guardian s odvolaním sa na nórsku vládu.