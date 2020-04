Šokujúce! Opatrovateľka v domovoch pre seniorov Pavla mala zakázané nosiť rúško, zmena prišla neskoro

Čítajte aj: Najstrašnejší moment, aký sestričke Martine utkvel v pamäti: V New Yorku zažila situácie dovtedy nepredstaviteľné

Češka Pavla pracuje na juhu Anglicka ako agentúrna opatrovateľka v domovoch pre seniorov. Pre server iDNES.cz opísala, že agentúra dáva pracovníkom smeny po celom meste. „Starí ľudia sú veľmi náchylná skupina. O veľkých rizikách nákazy v domove pre seniorov sa začalo hovoriť až v polovici apríla,“ povedala.

„Pred smenou meriame teplotu. O nákaze seniori vedia, ale sú pokojní. Väčšina z nich situáciu chápe a v domove sa cítia v bezpečí. Rúška ani iné pomôcky nosiť nesmieme. Len v prípade, pokiaľ má senior príznaky a je v izolácii,“ objasnila minulý týždeň Pavla. Vedenie im zákaz rúšok odôvodnilo tak, že by seniorom s pokročilou demenciou spôsobili stres a vyvolávali by paniku.

„Dovolím si tvrdiť, že je to tak aj v ostatných zariadeniach v Británii, pretože sa riadia odporučením WHO (Svetová zdravotnícka organizácia, pozn. red.) a NHS (Národná zdravotná služba, pozn. red.). Pokiaľ by som trvala na rúšku, nebolo by mi vyhovené,“ vysvetlila ešte v priebehu uplynulého týždňa.

V pondelok sa však situácia zmenila. „Máme nové opatrenia, pretože sa v našom zariadení u niekoľkých klientov objavil koronavírus. Pozitívne výsledky testov u dvoch našich klientov, ktorí nemali príznaky, zistila nemocnica, do ktorej boli pred časom odvezení z dôvodu zranení,“ opísala Pavla s hovorí, že pádom u senioroch s pokročilou demenciou sa nedá zabrániť, aj keď využívajú lôžka, ktoré sú znížené až na podlahu. „Od tej doby musíme mať rúško, rukavice a igelitovú zásteru. Klienti sú vo svojich izbách, neprebiehajú nijaké stretnutia a aktivity, keď sa seniori niekoľkokrát denne stretli s pracovníkmi, alebo len sedeli v spoločných priestoroch a dívali sa na televíziu. V izolácii sú úplne všetci. Tí, u ktorých sa preukázala nákaza, sú ošetrovaní iba vybranými pracovníkmi, ktorí neprídu do kontaktu s inými seniormi,“ uviedla rodáčka z Česka.

Bola to len otázka času

„Vláda vôbec neriešila domovy dôchodcov. Bola to len otázka času, kedy to v nich vypukne. Môžem vidieť na vlastné oči, ako rýchlo sa nákaza šíri. O postupe štátu som pochybovala od úplného začiatku. Najprv nám Boris (Johnson, britský premiér, pozn. red.) hlásil, že treba premoriť spoločnosť vírusom a že ľudia majú počítať s tým, že môžu prísť o členov svojich rodín. Toto ma naozaj šokovalo. Potom tomu dodala korunu jeho hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Som ich prístupom i zdravotníctvom sklamaná,“ priznala Pavla.

Češka na koronavírusu nebojí, no má obavy, že by mohla infikovať ostatných. Preto je pokojnejšia, keď v práci smie nosiť rúško a štíty a používať dezinfekciu. Verí, že sa im v domove podarí zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu.

Rúško nosí málokto

Pavla tiež povedala, že Briti takmer vôbec nenosia rúška. „Pokiaľ máme rúško, pozerajú na nás ako na nakazených. A to preto, že WHO povedala, že ho majú nosiť len nakazení. Ľudia nedokážu pochopiť, že rúškom chránime ostatných a oni tým svojím zas nás,“ dodala.

Britská vláda ľuďom podľa BBC nosenie rúšok neodporúča. Vyše sto lekárov preto napísali list, v ktorom uvádzajú, že sú "šokovaní nečinnosťou štátu nad nutnosťou nosiť rúška". Prízvukujú, že je nelogické, keď ich vláda radí ľuďom nosiť len ak vykazujú príznaky ochorenia.