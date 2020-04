KORONAVÍRUS Johnson je naspäť na Downing Street a v pondelok sa má vrátiť do práce

Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson zotavujúci sa z ochorenia COVID-19 sa v nedeľu večer vrátil do svojej rezidencie na Downing Street 10 a v pondelok by sa mal vrátiť do práce. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.