Alexandra žije so synom v Grécku: Pôrod tam v čase KORONAVÍRUSU stojí obrovské peniaze

Reštrikcie sa prijali včas

Češka Alexandra Bartoňová v rozhovore pre Lidovky.cz vyzdvihuje rýchlu reakciu Grécka, aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu. Z jedenástich miliónov občanov sa oficiálne infikovalo vyše 2 500.

„Stále sú zatvorené školy, reštaurácie, kaviarne i obchody. Ľudia sa nesmú zhromažďovať alebo chodiť do kostola, nemôžete ísť na pláž, kúpať sa v mori a ani vyplávať na more vlastnou loďou. Je zakázané „len tak“ chodiť von. Pokiaľ opúšťate domov, musíte vypísať formulár alebo poslať SMS, v ktorej uvediete svoje meno, trvalé bydlisko, dátum, čas a dôvod odchodu,“ opísala žena s tým, že v Grécku majú jasne dané možnosti, kam smú ísť.

„Nesmie sa cestovať. V jednom aute môže napríklad sedieť len jeden z rodičov a dve deti, a to aj napriek tomu, že žijú v jednej domácnosti. Na ostrovy vás pustia len v prípade, že tam máte trvalé bydlisko,“ dodala.

Za porušenie opatrení hrozí až 300-eurová pokuta

Gréci sú podľa Alexandry veľmi spoločenskí, sú zvyknutí sa stretávať a diskutovať. A keďže už niekoľko týždňov tam vládne pekné jarné počasie, o to ťažšie sa ľuďom ostáva doma. Tvrdí ale, že väčšina ľudí sa snaží nariadenia dodržiavať a vychádzajú naozaj iba v nutných prípadoch. „Prebiehajú tu každodenné policajné kontroly a za nedodržanie nariadení je pokuta 150 eur, v priebehu veľkonočných sviatkov, kedy býva pohyb obyvateľov najväčší, sa pokuta zvýšila na 300 eur na osobu.“

Gréci zvyknú nosiť rúška len v obchodoch a bankách

Češka žije na ostrove Lefkada, ktorý leží kúsok od gréckej pevniny neďaleko Korfu. „Nech sa ku koronavírusu staviate akokoľvek, stále okolo seba pociťujete strach a neistotu. Ľudia nevedia, čo ich čaká, z čoho budú platiť nájom a kupovať potraviny. Hlavne tu na ostrove, kde sa po dlhej zime všetci tešili na sezónu. Práve v týchto dňoch by sa otvárali obchody, hotely, letné kaviarne a reštaurácie. Namiesto toho sa dívate na prázdne ulice a pláže a rozpačitý výraz miestnych,“ povedala.

Aj v Grécku bol spočiatku problém zohnať ochranné pomôcky (rúška, respirátory či dezinfekčné prostriedky). Alexandra čakala na objednané rúška mesiac a zaplatila za ne výrazne viac v porovnaní s ich cenou pred koronavírusom. „Ešte dnes môžete v niektorých lekárňach kúpiť dva kusy jednorazových chirurgických rúšok za 5 eur,“ podotkla s tým, že v Grécku nie je nosenie rúšok povinné.

„Ak niekoho stretnete s rúškom, tak napríklad v banke alebo v supermarkete. Ani predavači či úradníci sa často nechránia inak. Zriedka uvidíte niekoho s rúškom na ulici. Ale drvivá väčšina ľudí používa dezinfekciu,“ skonštatovala Alexandra.

Pôrod v čase koronavírusu stojí aj 5-tisíc eur

V Grécku sa nachádza 227 obývaných ostrovov, pričom mnohé z nich nemajú nemocnicu. „Pokiaľ áno, nie sú to vybavené zariadenia schopné pojať väčšie množstvo chorých. Vo viacerých nemocniciach navyše chýbajú lekári,“ upozornila Češka a hovorí, že aj preto sú Gréci zvyknutí si za zdravotnú starostlivosť platiť a využívajú súkromných špecialistov.

„Napríklad za pôrod je tu bežné zaplatiť 2 000 eur. Hlavne teraz. V dobe koronavírusu niektorí miestni lekári neodporúčajú rodiť v štátnych zariadeniach a pôrod vášho potomka vás tak môže vyjsť až na 5 000 eur,“ doložila.

Češka má to šťastie, že žije v rodinnom dome pri mori. „Na ostrove sme mali len jeden potvrdený prípad a nikto iný sa nenakazil. A to aj napriek tomu, že dotyčný prišiel do styku s množstvom ľudí,“ vyzdvihla. Alexandra má malého syna a karanténa sa podľa nej od materskej dovolenky až tak nelíši.