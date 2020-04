KORONAVÍRUS Z Číny doviezli do Budapešti ochranné prostriedky: Nákazy sa obáva 66 % Maďarov

Podľa agentúry MTI 50.000 z privezených rúšok posiela Budapešť ďalej do Vatikánu, odkiaľ prišla prosba o pomoc, ktorá sa týkala ochrany zdravia starších kňazov. "My sme samozrejme okamžite reagovali," dodal, Szijjártó.

Maďarsko dostalo z Číny do daru aj niekoľko stoviek testov. Peking venoval ochranné prostriedky aj Severnému Macedónsku; táto balkánska krajina však nemá vlastné letecké kapacity, preto ich jedno zo štyroch maďarských lietadiel priviezlo do Budapešti. Odtiaľ budú v pondelok autami prevezené do severomacedónskej metropoly Skopje, spresnil šéf maďarskej diplomacie.

Nákazy koronavírusom sa veľmi obáva 66 % Maďarov

Nákazy novým druhom koronavírusu sa veľmi obáva až 66 percent Maďarov. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Kantar Hungary, ktorého výsledky v piatok zverejnil spravodajský server mfor.hu. Z prieskumu verejnej mienky tiež vyplynulo, že takmer 18 percent maďarských rodín sa v čase pandémie iba s ťažkosťami zmestí do rozpočtu. Zhruba desiatim percentám rodín spôsobilo šírenie nákazy finančné problémy.

Pandémia sa priamo dotýka každodenného života 77 percent opýtaných, iba 12 percent uviedlo, že nič sa v ich živote nezmenilo. Ochorenia COVID-19 sa napriek ochranným opatreniam obáva 39 percent Maďarov. Nákazy sa nebojí iba šestina obyvateľstva. Dodržiavanie epidemiologických a hygienických opatrení je podľa 31 percent respondentov dostatočnou ochranou.