KORONAVÍRUS Nemecký inštitút varuje pred uvoľňovaním obmedzení: Mastná pokuta za nenosenie rúška

Viceprezident RKI Lars Schaade na tlačovom brífingu, ktorý sa koná dvakrát za týždeň, uviedol, že epidemiologická situácia je príliš nestabilná na to, aby sa pristúpilo k ďalšiemu zmierňovaniu opatrení. Tento týždeň sa znova otvorili menšie obchody a po mesiaci prísnych obmedzení sa do škôl vrátili aj niektorí žiaci. Podľa Schaadeho by Nemecko malo ďalšie uvoľnenia zvažovať až po tom, ako počet denných potvrdených prípadov klesne na niekoľko stoviek. V súčasnosti v krajine každodenne bežne pribudne viac než 2000 nových prípadov.

Nemecko podľa údajov RKI eviduje doteraz 150.383 nakazených - v piatok ich pribudlo 2337. V dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo už 5321 osôb. Centrálne zhromažďovanie dát RKI je však oneskorené a zo štatistík jednotlivých spolkových krajín vyplýva, že nakazených by mohlo byť o viac než 3000 v porovnaní s údajmi RKI. Takisto je možné, že takmer o 300 je vyšší aj počet úmrtí. Reprodukčné číslo vírusu (R0) udávajúce, koľko zdravých ľudí sa nakazí od jedného chorého, je v súčasnosti v Nemecku 0,9. To znamená, že jedna infikovaná osoba nakazí jednu ďalšiu osobu. Pred týždňom bolo pritom R0 ešte nižšie (0,7).

Zdroj: SITA/Joerg Carstensen/dpa via AP, Markus Schreiber

Schaade uviedol, že zachovanie obmedzení je nevyhnutné, pretože na to, aby bolo možné ochorenie COVID-19 udržať pod kontrolou, musia byť zdravotnícke orgány v celej krajine schopné identifikovať každý prípad a takisto zistiť, s kým bol daný človek v kontakte, aby mohli byť tieto osoby okamžite umiestnené do izolácie. Ak bude počet nových infekcií narastať príliš rýchlo, proces monitorovania sa stane príliš náročný a situácia by sa mohla rýchlo vymknúť spod kontroly, dodal Schaade.

"Ak sú uvoľnenia (obmedzení), sú aj nakazení. Potom sme znova rýchlo v bode, keď to už nemôžme kontrolovať. Videli sme to v iných krajinách," varoval. Na rozdiel od Talianska, Francúzska či Španielska sa doteraz v Nemecku neobjavili dôkazy, že by v krajine bola vyššia celková miera úmrtí, než je ich priemerný počet v tejto časti roka. Dôvodom je podľa RKI to, že Nemecko dokáže prípady nákazy zachytiť skoro, vo veľkej miere vďaka testovaniu, a spomaliť tak šírenie vírusu.

Starostlivosť o mnohých pacientov s koronavírusom tak bola efektívna a nemala negatívny dosah na schopnosť nemocníc postarať sa aj o iných pacientov. Schaade poznamenal, že je paradoxom, že sú momentálne spochybňované opatrenia, ktorých zavedenie sa ukázalo byť úspešné a prinieslo výsledky.

V Bavorsku bude za nenosenie rúška pokuta do 5000 eur

Porušenie protikoronavírusových nariadení o nosení rúšok budú úrady v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko trestať pokutou do 5000 eur. Vyplýva to z aktualizovaného sadzobníka pokút, ktorý v piatok získala agentúra DPA. Opatrenie vstúpi do platnosti v pondelok. Najvyššia suma je určená pre majiteľov obchodov, ktorí nezabezpečia, aby ich zamestnanci nosili požadovanú ochranu úst a nosa. Ľudia, ktorí vstúpia do nákupných prevádzok alebo do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy bez rúška alebo inej ochrany, zaplatia 150 eur.

Všetkých 16 spolkových krajín zaviedlo v rozličnej miere povinné nosenie rúšok na verejnosti so zámerom zamedziť šíreniu koronavírusovej epidémie. Vo väčšine z nich začnú platiť od budúceho týždňa. Bavorsko je najviac postihnutým regiónom Nemecka; chorobe COVID-19, ktorú nový typ koronavírusu spôsobuje, tam podľahlo už vyše 1500 pacientov a úrady zaznamenali takmer 40.000 prípadov nákazy. Predmetné nariadenie platí pre každú osobu šiestich rokov, pričom na zakrytie tváre sú povolené aj šály.

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber, Pool

Celkovo evidujú nemecké zdravotnícke úrady vyše 150.000 prípadov infekcie a najmenej 5321 súvisiacich úmrtí. Nemecko však tento týždeň začalo postupne zmierňovať karanténne opatrenia - maloobchodníci môžu opäť otvoriť predajne a niektorí žiaci sa vracajú do škôl, hoci nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala na opatrnosť. Bavorský premiér Markus Söder vo štvrtok vyhlásil, že by podporil povinné očkovanie proti novému koronavírusu v rámci celého Nemecka. "Voči povinnému očkovaniu by som bol veľmi otvorený," povedal Söder po stretnutí s predsedom vlády Bádenska-Württemberska Winfriedom Kretschmannom v Ulme.

"Sme spoločnosť obozretných," povedal Söder a upozornil na postoj kancelárky Merkelovej, ktorá takisto podporuje postupné a opatrné zmierňovanie platných obmedzení verejného života. "Uvážliví" politici sú podľa Södera presvedčení, že nebezpečenstvo nákazy koronavírusom ešte nejakú dobu pretrvá.