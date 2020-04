KORONAVÍRUS Do Chorvátska najskôr v júli, tvrdí epidemiológ: Dovolenka ako za starých čias by ale nebola

PRAHA – Do niekoľkých týždňov sa v Česku rozhodne, či a ako sa zmiernia pravidlá pre vycestovanie. Podľa epidemiológa a šéfa Centrálneho riadiaceho tímu COVID-19 Romana Prymulu sa diskutuje predovšetkým o cestách v lete do Chorvátska a na Slovensko. Bude to komplikované rozhodnutie!

„Ide o otázku, ktorá musí prejsť podrobnou diskusiou epidemiológov a následne na vláde. Či bude možné vycestovať a kedy, závisí od situácie u nás i v ostatných štátoch. Možnosť vycestovať by sa týkala len bezrizikových krajín,“ povedal pre server Lidovky.cz český minister zdravotníctva Adam Vojtěch a vysvetlil, že bezriziková krajina je taká, kde je miera infikovaných rovnaká, prípadne menšia v porovnaní s Českom.

Krajiny sa musia dohodnúť

Chorvátsko už vyjadrilo ochotu v lete privítať turistov, ekonomicky je od nich totiž závislé. Problémom však je, do Chorvátska sa väčšinou jazdí autami či autobusmi a prejazd by museli povoliť aj tranzitné štáty, napríklad Rakúsko. „Budeme o tom diskutovať na základe vývoja v zahraničí v nasledujúcich týždňoch. Určite ale odporúčame českým občanom zostať tieto prázdniny doma a objavovať krásy našej krajiny,“ uviedla pre Lidovky hlavná hygienička ČR Jarmila Rážová. Odborníčka zároveň zdôraznila, že ak by sa možnosť vycestovania otvorila, musí to byť po dohode všetkých štátov, kadiaľ by cesta k cieľu viedla.

Už teraz sa na prechodoch tvoria rozsiahle kolóny, a to cez ne jazdia prevažne len pendleri a kamióny. Premávka je pomalšia kvôli policajným kontrolám, muži zákona zisťujú, kam vodič mieri a prečo.

Kontrolám by sa museli podrobovať aj dovolenkári – von by smeli len zdraví, bezpríznakoví ľudia. „Je to dôležité aj pre štáty, kam by išli. Ťažko budú na hranici zastavovať každé auto a kontrolovať dokumenty, to by boli kolóny na celý týždeň,“ poznamenal pre Lidovky Rastislav Maďar, ktorý koordinuje Vojtěchov epidemiologický tím. Ak sa sen o zájazde naplní, bude to podľa neho najskôr v júli.

Dovolenka ako za "starých časov" by to rozhodne nebola

Pre dovolenkárov by platili hygienické odporúčania udržiavať si od ostatných aspoň dvojmetrový odstup a nosiť rúška. Štát by ale nemal šancu skontrolovať, do akej miery ľudia v cudzine opatrenia dodržujú.

Hrozí tiež, že dovolenkári by si od mora priniesli neželaný suvenír – COVID-19. V Česku by tak namiesto uvoľnenej jesene hrozili Vianoce v karanténe.

Môže sa aj stať, že okolité krajiny sa budú chcieť chrániť. „Môže ísť o státisíce ľudí a myslím si, že slovinská a rakúska vláda by neboli nadšené, keby im nekontrolovateľný reťazec áut prúdil cez ich územie. Krajiny by mohli, napríklad, stanoviť, že cestujúci nemôžu v štáte zastavovať, lenže ľudia niekde natankovať musia a podobne. Potom môže dôjsť ku kontaktu s miestnym obyvateľstvom a domnievam sa, že to krajiny nebudú chcieť pripustiť. Bude záležať na odbornom prístupe a na dohode,“ povedal Maďar.

Z dovolenky do karantény?

Musí sa tiež prebrať, či by dovolenkári po návrate domov museli automaticky počítať s dvojtýždňovou karanténou. V súčasnosti je 14-dňová karanténa povinná pre každého, kto sa vráti zo zahraničia, platia však aj výnimky.

Epidemiológovia majú najväčšie obavy z cestovania na vlastnú päsť, ktoré nabralo na popularite. „Dokonca sme sa bavili o tom, či by neboli lepšie organizované zájazdy, ktoré môže cestovná kancelária aspoň nejakým spôsobom ustrážiť, hoci iba čiastočne,“ dodal Maďar.

Šéf rezortu vnútra chce dáta od expertov

Diskusiu o výjazdoch načali v stredu hlavný epidemiológ Roman Prymula a premiér Andrej Babiš v Českej televízii. Prymula, ktorý pred časom polku národa vydesil vetou o dva roky zatvorených hraniciach, avizoval, že zhruba v druhej polovici júna by mohlo byť zrejmé, či reštrikcie a ich postupné uvoľňovanie zabrali. Následne by sa dalo vyrážať do infekčne bezpečnejších destinácií. „Pokiaľ sa bude človek vracať z nejakej rizikovejšej krajiny, pôjde do karantény. Z krajiny, kde nie je riziko vyššie, to nutné nebude,“ povedal v televízii. Premiér zas prisľúbil, že tému otvorí s ministrom vnútra Janom Hamáčkom.

Ten ale nie je unáhleným zvratom naklonený. „Chcem najprv tvrdé dáta od expertov, potom môžeme verejnosti dať jasnú správu. Nie je však možné raz hovoriť o Česku zamknutom na dva roky a o chvíľu o možnosti ísť v auguste do Chorvátska. To veľmi odborne neznie, preto si z nás niekedy robia ľudia srandu,“ uviedol Hamáčkek.