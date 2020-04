Alena opísala katastrofickú situáciu v USA: Trump to nezvláda, Amerika je v tomto rozvojová krajina

Bartáková žije v kalifornskom San Diegu a pracuje pre laboratórium, ktoré vyvíja nástroj vhodný pre výskum koronavírusu SARS-CoV-2. Vývoj v USA hodnotí veľmi kriticky, pričom vinu za súčasnú situáciu pripisuje hlavne prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve, ktorej počínanie je podľa nej fiasko. "Jediné, čo urobil, bolo, že zastavil lety do a z Číny a myslel si, že to stačí." Trump vraj v súvislosti s bezprecedentnou výzvou zvolil xenofóbiu a politizáciu problému. "Republikáni hovorili, že je to všetko výmysel demokratov a do toho Trump, ktorý nemá žiadny vodcovský štýl," komentovala Češka, podľa ktorej je zároveň tamojšia hlava štátu zdrojom dezinformácií.

Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon

Preventívne opatrenia proti koronavírusu boli v USA prijímané predovšetkým na úrovni jednotlivých štátov, obmedzenie pohybu ako prvá vyhlásila práve Kalifornia. Politické spory sa premietli aj do tejto roviny, pretože so zavedením plošnej karantény najdlhšie váhali štáty s republikánskymi guvernérmi. Kalifornia podľa oficiálnych údajov proti nákaze bojuje celkom úspešne, podľa Bartákovej ale za relatívne miernym vývojom stoja i faktory ako nižší priemerný vek obyvateľov či menej rozvinutá hromadná doprava. Výskumníčke sa nepáči ani prístup Američanov, ktorí vraj majú tendenciu vzpierať sa reštrikciám. Donútiť miestnych k zmene správania a zmene uvažovania bolo veľmi obtiažne, pričom museli byť zavreté parky aj pláže, aby tam ľudia nechodili. "Všetci si myslia, že sa to o pár týždňov skončí a všetko bude ako predtým. Bojím sa, že to ľudí prestane baviť," uviedla.

Zdroj: Facebook/Alena Bartakova

Boj proti koronavírus v Spojených štátoch značne zabrzdili problémy so spustením masového testovania potenciálnych nakazených. Americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) trvalo na vývoji vlastného testu, ktorý sa ale ukázal ako nespoľahlivý. Zatiaľ čo sa agentúra snažila zistiť prečo, v štátnych laboratóriách sa v stopovaní vírusu nemohlo pokračovať. Súkromným pracoviskám zas stáli v ceste regulatórne prekážky. "Bolo to strašne ťažkopádne," hodnotí Alena počiatky testovania. Ako príklad uviedla prípad lekárskej fakulty v San Diegu, ktorá údajne prišla s vlastným, funkčným testom pre domáce použitie, u každého pacienta ale musela čakať na potvrdenie výsledku od CDC, čo celý proces výrazne spomalilo. Hoci sa situácia v poslednom čase značne zlepšila, stále sú na prítomnosť nákazy testovaní iba ľudia, ktorí prídu do nemocnice a cítia sa zle.

Zdroj: SITA/AP/Aleksandr Avilov, Moscow News Agency

Bartáková zmieňuje taktiež rezervy amerického zdravotníctva, ktoré je súkromné a veľmi drahé. "Tu zdravotníctvo funguje naozaj ako biznis a zdroj zárobku. Je tu oveľa menej lekárov na hlavu a menej lôžok než v Európe," skonštatovala matka dvoch detí, ktorá pred presunom za Atlantik praktikovala medicínu v Belgicku. Katastrofou podľa nej bude vplyv súčasnej krízy na milióny Američanov, ktorí kvôli zdravotníckej kríze prichádzajú o prácu. "Amerika je z tohto hľadiska rozvojová krajina. Nemá žiadnu sieť sociálneho zabezpečenia," dodala.