KORONAVÍRUS Počet nových prípadov COVID-19 v Malajzii klesol po mesiaci pod 100

S odvolaním sa na vyhlásenie malajzijského ministerstva zdravotníctva o tom v stredu informovala agentúra DPA. Celkovo bol COVID-19 v Malajzii potvrdený u 5072 osôb, pričom 2647 sa z choroby už vyliečilo a 83 jej podľahlo. Po tom, ako stúpol počet infikovaných ľudí v krajine za jeden týždeň zo 129 na 790, zaviedla malajzijská vláda 18. marca prísne opatrenia v snahe zamedziť ďalšiemu šíreniu nákazy.

V krajine sú zatvorené všetky firmy a školy, pričom zakázané sú aj všetky verejné zhromaždenia. Tieto opatrenia by mali trvať minimálne do 28. apríla. Za narušenie karanténnych opatrení bolo v Malajzii zadržaných už 15.000 osôb z ktorých zhruba 5000 by sa malo postaviť pred súd.