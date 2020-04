KORONAVÍRUS Počet infikovaných sa v Bielorusku zvýšil na 3728

Pľúcnu ventiláciu v súčasnosti podľa tohto zdroja potrebuje 68 pacientov. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ podľahlo 36 ľudí. Podľa ministerstva bolo v 24 laboratóriách zatiaľ vykonaných 76.198 testov. Bielorusko nezaviedlo počas pandémie natoľko prísne opatrenia ako iné európske štáty, za čo prezident Alexander Lukašenko čelí kritike doma i v zahraničí. V Bielorusku sa napríklad stále konajú futbalové zápasy, ktoré navštevuje množstvo ľudí.

Bieloruský prezident preto po kritike, že neberie epidémiu nového koronavírusu vážne, vyzval minulý týždeň expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aby sami zhodnotili situáciu v jeho krajine. Počas uplynulého víkendu však experti z WHO Lukašenka varovali, že situácia sa môže v Bielorusku ešte podstatne zhoršiť. Odporučili preto zaviesť ďalšie preventívne opatrenia, a to predovšetkým zrušenie verejných podujatí.