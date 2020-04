KORONAVÍRUS Nová štúdia: V Japonsku by mohlo bez obmedzení na COVID-19 zomrieť vyše 400-tisíc ľudí

TOKIO - Až 850.000 ľudí by mohlo mať v Japonsku ťažký priebeh choroby COVID-19, pričom zhruba polovica z tohto počtu by zomrela v prípade, keby sa v tejto krajine neboli prijali preventívne opatrenia na zamedzenie sociálneho kontaktu a tým aj šírenia nového koronavírusu.

Vyplýva to z najnovšej prognózy, ktorú vypracovali odborníci na žiadosť japonského ministerstva zdravotníctva. O jej zisteniach informovali v stredu agentúry AP a Reuters. Profesor Hiroši Nišiura z Hokkaidskej univerzity v Sappore, ktorý sa zaoberá infekčnými chorobami a v súčasnosti patrí k expertom pripravujúcim reakciu vlády na pandémiu, odhadol, že úmrtnosť by bola okolo 49 percent.

Spomedzi nakazených, u ktorých by sa tak bola rozvinula choroba COVID-19 s ťažkým priebehom a potrebovali by pľúcnu ventiláciu či hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), by tak podľa jeho prognózy zomrelo asi 420.000 ľudí.

"Ak budeme nepripravení a zasiahne nás pandémia, dôjdu nám (rýchlo) ventilátory," povedal Nišiura novinárom. Uviedol, že jeho prognóza je najhorším možným scenárom vývoja pandémie v Japonsku a ľudí vyzval, aby rešpektovali usmernenia o udržiavaní odstupu od iných. "Prenos môžeme zastaviť, ak všetci zmeníme svoje aktivity a významne obmedzíme interakciu," dodal.

Japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil 7. apríla núdzový stav v hlavnom meste Tokio a v šiestich ďalších prefektúrach. Tým umožnil tamojším guvernérom zaviesť opatrenia sociálneho odstupu, ktoré majú za cieľ znížiť sociálnu interakciu o 80 percent.

Práca z domu tam však nie je zabezpečená v dostatočnej miere a mnohí z tamojších obyvateľov naďalej cestujú do práce. Profesor Nišiura v tomto zmysel vyslovil obavu, že pri nedostatočnom sociálnom odstupe bude trvať oveľa dlhšie, kým sa spomalí rýchlosť prenosu nákazy.

Nišiura uviedol, že vo svojom odhade pracoval s hypotézou, že bez preventívnych obmedzení môže jeden nakazených infikovať 2,5 ďalších. Podľa jeho odhadov by pri tejto situácii malo vážny priebeh COVID-19 zhruba 652.000 ľudí vo veku 65 a viac rokov a približne 201.000 ďalších osôb vo veku 15-64 rokov. V Japonsku evidujú už viac ako 8000 prípadov nákazy a vyše 130 úmrtí.