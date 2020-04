KORONAVÍRUS Ste anjeli! VIDEO Taxikár Robert (53) bol na pokraji smrti, lekárom a sestrám poslal dojemný odkaz

Po tom, ako sa český taxikár infikoval novým koronavírusom, pri živote ho udržiavala len pľúcna ventilácia a mimotelový obeh. Muž leží vo VFN v Prahe a vďaka nepretržitej starostlivosti lekárov a sestier a zrejme aj experimentálnemu lieku remdesivir má najhoršie za sebou. V súčasnosti sa jeho stav zlepšil natoľko, že dokázal poďakovať nemocničnému personálu.

Dojemný odkaz zverejnila nemocnica na svojom facebookovom účte. „Všetkým ľuďom, ktorí mi tu pomáhajú, by som chcel odkázať, že im naozaj veľmi ďakujem. Veľmi si vážim, že ma z toho dostali, že to dokázali, že to zvládli, že som tu. Som za veľmi šťastný. Títo ľudia sú proste anjeli, naozaj anjeli,“ povedal so slzami v očiach pacient.

„Obdivujem ich, ako riskujú, dennodenne nastavujú svoj krk, pritom vedia, ako je to nákazlivé. Idú do toho, neboja sa, hoci majú doma rodiny a deti. Napriek tomu robia svoju prácu a ďalej pomáhajú ľuďom,“ dodal Robert.

Z videa je zrejmé, že boj s koronavírusovou infekciou mu vzal veľa síl. Čech je v starostlivosti lekárov od 10. marca. Spočiatku sa liečil v Thomayerovej nemocnici v Prahe na bežnom pľúcnom oddelení s podozrením na zápal pľúc. Ochorenie COVID-19 sa u neho odhalilo neskôr. Keď mu zlyhali orgány, previezli ho do VFN v Prahe. V Thomayerovej nemocnici sa od neho infikovali štyri zdravotné sestry.