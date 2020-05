Zdravotná sestra Hana s manželom Tomášom chytili KORONAVÍRUS: Rodina čelila odporným útokom

Manželia Hozovci pracujú v nemocnici. Tvrdia, že sa správali zodpovedne, no ochorenie covid-19 im aj tak zmenilo život. „Začiatky boli také, že som sa ráno zobudila, nebola som schopná vstať z postele, bolelo ma celé telo,“ opísala Českej televízii Hana, zdravotná sestra a námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Sliezskej nemocnice Opava.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Infikovaná Češka opísala psychické peklo: Výčitky, strach i závisť!

Žena bojovala s najhoršími príznakmi koronavírusu viac ako desať dní. Nemohla dýchať a mala vysoké horúčky. Pretože sa bála reakcií okolia, nechcela ísť do nemocnice. „Každý sa vás bojí, štíti, strácate ľudí okolo seba, každý sa vám bojí aj zazvoniť,“ uviedla.

Zdroj: TASR/AP

Nezaslúžime si to, mieni Hana

Haninu situáciu zhoršil článok v miestnych novinách. Zdravotnú sestričku v ňom na začiatku pandémie menovali a jej prípad označili za kuriózny. Češka následne čelila útokom cez telefón a sociálne siete. Tie odrážali najmä deti Hozovcov.

„Bolo to... Ja to stále nemôžem prehrýzť, pretože si myslím, že my zdravotníci si toto nezaslúžime,“ povedala Hozová so slzami v očiach.

„To zamávalo psychicky so všetkými. Ja by som sa s tými ľuďmi chcel porozprávať sám, kam tým smerujú,“ dodal Tomáš Hoza. Jeho žena pripomína aj ďalšie negatívne pocity, ktoré manželia v tom čase prežívali. „Nech už som zdravotník alebo ktokoľvek iný, tí ľudia nemajú absolútne nijaké ospravedlnenie. Myslím si, že kto to nezažil, tak tu sociálnu izoláciu nepochopí.“

Vyhrali boj s koronavírusom

Hozovci sú už, našťastie, zdraví. V stredu si vypočuli správu o druhom negatívnom teste. Smú sa tak znova vrátiť do bežného života. „Je to po prvýkrát, čo som vonku,“ teší sa Hana.

Manželia uvidia svoje deti po mesiaci, svojich rodičov takmer po dvoch mesacoch. Do práce sa vrátia až po rekonvalescencii, stále sa im zle dýcha.