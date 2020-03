KORONAVÍRUS Nakazený taxikár zápasí o život: Jeho rodinu sužuje strach, mrazivá spoveď manželky

Taxikár mal horúčky a dýchacie ťažkosti

Michaela z Prahy pre televíziu Nova porozprávala o manželovom zdraví, ktorý sa nakazil novým typom koronavírusu. Horúčky mal už od 8. marca. Keď sa jeho stav nezlepšoval, rozhodla sa zavolať na hygienickú stanicu. Nikto však telefón nezdvihol. Z obavy o manželovo zdravie nakoniec zavolala na linku 155. Ostala ale nemilo prekvapená z reakcie operátora. Ten sa podľa jej slov aj pobavil, keď mu povedala, že sa možno nakazil koronavírusom. „Manžel je taxikár, vozí aj ľudí z letiska. Čechov i cudzincov,“ vysvetlila. Žena ale spomenula, že len čo opísala manželove príznaky a zmienila jeho povolanie, záchranná služba ho previezla do pražskej Thomayerovej nemocnice. Tam skončil na pľúcnom oddelení.

Výsledky krvných testov vraj boli v poriadku, ale nariadený röntgen odhalil zápal pľúc. Taxikára si preto v nemocnici nechali.

Skončil v umelom spánku na JIS-ke

Michaele sa však javilo, že keď nasledujúci deň manželovi doniesla osobné veci, bol na tom horšie. Volal domov tak často, ako to len šlo, pričom sa mu stále horšie dýchalo. Krátko na to sa žena od lekárky dozvedela, že pacienta presunú na jednotku intenzívnej starostlivosti, lebo má problémy so srdcom. Michaela ale tvrdí, že jej muž nemal nikdy srdcové ťažkosti.

„Na JIS-ku ho dali okolo deviatej večer. Pamätám si to, pretože to bolo práve v piatok 13.,“ povedala s tým, že v tom čase už bol uvedený do umelého spánku. „Je na tom zle. Zatiaľ v relatívne stabilnom, stále ale v kritickom stave. Čakáme a dúfame v akékoľvek zlepšenie,“ dodala.

Koronavírus sa u muža preukázal v sobotu. Testom ho podrobili ešte v piatok večer, keď ho presunuli na JIS-ku. Len čo sa nákaza potvrdila, hygienici vraj okamžite kontaktovali rodinu infikovaného. Všetci členovia jeho rodiny boli otestovaní v nedeľu.

Mužovi najbližší sa boja, že sa infikovali tiež

Michaela so svojou 11-ročnou dcérou Jessicou však vyhľadali lekársku pomoc už predtým. Obe mali zvýšenú teplotu, podľa ženy ale šlo len o jednodennú záležitosť. Taxikár je naďalej v umelom spánku. „Už v sanitke zistili, že má nízku hladinu kyslíku v krvi a dali mu kyslíkovú masku. Tú mu nechali i v nemocnici, keď ho presunuli na kreslo. Ja som čakala na chodbe. Potom prišiel ešte manželov syn z prvého manželstva s rodinou a so sestrou,“ priblížila situáciu, ktorá predchádzala desivej diagnóze. Michaelu i jej rodinu v súčasnosti sužuje strach, že sa koronavírusom nakazili tiež. S mužom totiž boli v priamom kontakte.

Dvaja nakazení taxikári ležia v Prahe

Infikovaný taxikár bol prevezený do fakultnej nemocnice na Karlovom námestí. V Prahe, v nemocnici Na Bulovce, je hospitalizovaný aj vodič taxíka, ktorý sa nakazil skôr.

Závažný, ale nateraz stabilizovaný stav muža s Covid-19 potvrdila aj hovorkyňa Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe Marie Heřmánková. „Na klinike anesteziologicko-resuscitačnej medicíny leží jeden pacient nakazený koronavírusom, vodič taxislužby. Jeho stav je vážny, ale v túto chvíľu stabilný,“ potvrdila hovorkyňa.

Vrátane Michaely je teraz v domácej karanténe päť členov rodiny. „Je to neopísateľné. Vôbec nevieme, čo nás čaká. Muž zápasí o život, je tu malé dieťa,“ zverila sa žena. „Dnes sa na to už lekári v nemocniciach pozerajú trocha inak, spočiatku kontrolovali len ľudí z rizikových oblastí,“ dodala s tým, že infikovať sa mohol aj niekto z manželových zákazníkov.